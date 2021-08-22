你中幾個？17項身體警訊 醫提醒：超過3項恐是小麥吃太多

現代人享受美食，飲食豐富之餘，卻也增加了許多慢性病的風險。最近就有日本醫師，分享許多身體上的毛病，很有可能是攝取過多「小麥」而引起的，需要多加留意。

日本內科醫師本間良子，近來在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出我們每天的飲食，經常會接觸到小麥製品。例如麵條、麵包、披薩、餃子，乃至於許多糕餅甜點等等都是。然而小麥中的「麩質」元素，對身體而言非常難以分解，更不容易排出。長久堆積在體內，會引起黏膜發炎，造成機能失調與肥胖。

另外，麩質中還有「解連蛋白」這種物質。解連蛋白能鬆開細胞間的緊密連結，讓各種營養素滲入細胞內。然而如果解連蛋白過多，就會讓細胞間一直維持在鬆開的狀態，就會導致體內像開著大門不鎖一樣，任各種不同的物質隨意侵入，影響到身體健康。

本間還列了17個症狀，認為如果其中出現三項，最好就得在飲食中盡量避免攝取小麥，以免體內狀況惡化。這些症狀為：