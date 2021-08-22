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你中幾個？17項身體警訊 醫提醒：超過3項恐是小麥吃太多

聯合新聞網 / 綜合報導
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。圖片來源／ingimage
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。圖片來源／ingimage

現代人享受美食，飲食豐富之餘，卻也增加了許多慢性病的風險。最近就有日本醫師，分享許多身體上的毛病，很有可能是攝取過多「小麥」而引起的，需要多加留意。

日本內科醫師本間良子，近來在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出我們每天的飲食，經常會接觸到小麥製品。例如麵條、麵包、披薩、餃子，乃至於許多糕餅甜點等等都是。然而小麥中的「麩質」元素，對身體而言非常難以分解，更不容易排出。長久堆積在體內，會引起黏膜發炎，造成機能失調與肥胖

另外，麩質中還有「解連蛋白」這種物質。解連蛋白能鬆開細胞間的緊密連結，讓各種營養素滲入細胞內。然而如果解連蛋白過多，就會讓細胞間一直維持在鬆開的狀態，就會導致體內像開著大門不鎖一樣，任各種不同的物質隨意侵入，影響到身體健康。

本間還列了17個症狀，認為如果其中出現三項，最好就得在飲食中盡量避免攝取小麥，以免體內狀況惡化。這些症狀為：

1.出現煩躁、倦怠感

2.早上沒有精神，無法面對工作

3.對小事感到不耐煩

4.臉與手有浮腫現象

5.肩膀與背部緊繃

6.午餐後（約下午三、四點）精神渙散

7.晚上睡不著

8.早上起床非常痛苦，常常爬不起來

9.腸胃的狀況很差（如有慢性便秘、下痢等等）

10.在意肚子與臀部附近脂肪堆積

11.感冒一直好不了

12.一直咳嗽

13.異位性皮膚炎

14.生理期非常不順

15.記不住人名或昨天吃過什麼

16.負面情緒強烈

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