移動性汙染源管控因地制宜？ 環團籲提一致性加強措施

環保署修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」引發關注，草案除了針對電力、石化等四大業固定汙染源強制減排，還授權地方政府可因地制宜，增列汽機車等移動性汙染源的管制措施。環團批評，若一輛車從台南開到高雄卻面臨不同限制，形同「一國十幾制」，將使民眾難以依循，應提出一致性的加強防制措施。

為在空汙發生時立即減少汙染物排放，環保署擬修法把減排降載門檻從「三級惡化」下修至「中級預警」，且首度明訂電力業、石化業、鋼鐵業、公民營焚化廠為強制減排四大對象，最快今年上路。但強制減排僅針對固定汙染源，汽機車、老舊柴油車等移動性汙染源仍待加強管制。

草案針對空汙「中級預警」時，禁止二行程及老舊柴油車進入空品維護區，或給予大眾交通工具優惠，但管制力道不夠大，因為現行不少地方政府空品維護區早就禁止「髒車」進入。至於「輕度惡化」、「中度惡化」、「重度惡化」等分別要求減少道路速限、禁用二行程機車及自用燃油車上路，看似較嚴但門檻過高不易達到。

環保署說，此次下修應變啟動門檻、增加大型汙染源降載減排制度，再參考地方政府需求，納入大區域上風處縣市共同協力規範；針對移動性汙染源除了現行草案規畫，也授權地方政府可因地制宜，增列應變管制措施。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，若每個地方對移動性汙染源有不同管制，就像同一台車從高雄開到台中，但每個縣市規定都不同，有些縣市可能畫設禁區、有些縣市可能限制車種，變成「一國十幾制」，民眾將難以依循，建議要有一致性指引。

葉光芃說，固定汙染源就像「大砲」，汙染物很多且可遠距傳輸，但移動性汙染源就像「小刀」，隨時潛伏在民眾周遭，馬路旁民宅、行人、路邊攤販、公車乘客甚至駕駛本身都會受影響。現行草案擴大固定汙染源管制，但與生活息息相關的移動性汙染源也應提出更完整且上位的防制措施。