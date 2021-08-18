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詐騙手法精心規劃 陌生電話當留意

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
詐騙集團利用繁複手法使民眾受害，但在詐騙過程中仍有機可循，例如變造電話，解除分期付款等特徵，專家也提醒遇到這些特徵，千萬別輕易上當。（網路截圖）
詐騙集團利用繁複手法使民眾受害，但在詐騙過程中仍有機可循，例如變造電話，解除分期付款等特徵，專家也提醒遇到這些特徵，千萬別輕易上當。（網路截圖）

「陌生來電號碼+886開頭的多為可疑電話，請民眾不要上當！」近來詐騙案件頻傳，許多民眾常接到帳戶或消費紀錄有問題的陌生來電與簡訊。對此，消基會秘書長徐則鈺受訪時呼籲，民眾不要輕易點選陌生簡訊中的網址。另外，近來臉書一頁式廣告詐騙也很流行，徐則鈺建議民眾千萬小心，不要在臉書上購物。

詐騙手法多元

近來愈來愈多民眾會接到詐騙電話，這類詐騙會有幾項特點：1.以變造電話打來；2.以消費者過去網購記錄進行話術，宣稱扣款或會計出錯，需要幫忙刷退或解除分期扣款；3.要求消費者講信用卡電話；並以該電話打給受害人；4要求受害者以網銀操作，再宣稱系統故障，要求受害者輸入金額以排除異常，但實際上是將錢匯到人頭帳戶。

對此，消基會秘書長徐則鈺受訪時提醒，金融詐騙多會以釣魚簡訊或是變造號碼，要求民眾登入連結，並輸入帳號密碼，或是要求信用卡資料，對方在網站上獲得資料後，就會將帳戶資料竄改，並把錢匯走。

即使網路銀行匯款需要簡訊驗證碼，但因詐騙集團已經登入帳號，所有資料都會改掉，讓被害人帳戶遭清空與鎖定。他呼籲民眾小心變造電話，還有不要點選不明簡訊的連結，甚至隨意輸入自己的私密資料。

不要在臉書購物

另外，近來一頁式網路詐騙也層出不窮，刑事警察局打詐中心副大隊長張文源說，他們有擴大網路偵查與管理，並積極加強向民眾宣導，他說，詐騙網站特徵是：繁簡夾雜、價格遠低於市價、聯絡資訊不完整等等。如有牽涉到代言藝人，也可到他本人臉書專業查明真偽，若資訊不足則可向詐騙專線165反應。

「社群軟體絕不是購物網站！」徐則鈺甚至建議民眾不要在臉書等社群媒體購物，因為出現在臉書的一頁式詐騙防不勝防，網站中常會以超級優惠的價格、堅持原廠、超商貨到付款的方式取得消費者信任，但超商的退貨退款程序較困難，許多人因此得不償失，如果廣告中沒有留下任何明確聯絡地址與電話的，請不要購買。

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詐騙集團 購物網 消基會

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