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阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

詐騙不分學歷階級 中招後患無窮

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
被詐騙後，需要面對出庭、筆錄，帳戶甚至遭到凍結等不便，民眾千萬要小心。（Photo from Pxhere）
被詐騙後，需要面對出庭、筆錄，帳戶甚至遭到凍結等不便，民眾千萬要小心。（Photo from Pxhere）

「無論是律師或是台大高材生，都會被詐騙集團耍得團團轉！」近來有律師分享自己受騙的過程，並坦言過去曾對於教授、高官遭詐騙感到嗤之以鼻，但自己受騙後才了解被騙的當下完全無法察覺。此外，受騙後還需要出庭、做筆錄，且有關帳戶都會遭到凍結，生活會非常不方便，民眾絕不能輕忽。

律師也會受騙

有律師在網路發布文章，分享遭到詐騙的經過指出，他曾在購物網站上刷卡購買家具，由知名量販店平台出貨，後來也在7月就將卡費繳清，但卻在8月接到電話，有自稱平台的工作人員打電話來，聲稱會計作業疏失，因此多刷了20筆金額，並要求律師在晚上12點以前處理退刷。

而在退刷的過程，自稱工作人員的人還問律師刷哪家銀行，並要求告知信用卡背後的聯絡電話，爾後真的有該聯絡電話打來，雖然前面有+886，也讓律師信以為真，電話另一端的客服人員則要求律師以網路銀行或銀行APP處理退款，多次操作後還讓律師前往超商ATM前操作轉帳等，後來被騙走11萬元。

複雜操作疲於奔命

其中自稱銀行客服人員的人，利用長時間ATM操作進行詐騙的行為，一位記者也有親身經歷，而且會以系統操作為理由，要求受害者在帳戶上輸入特定數字（通常是帳戶餘額）才能解除系統錯誤，然後帳戶內的錢就自動轉到詐騙集團的人頭帳戶，該記者與律師都在警局做了一整晚的筆錄。

詐騙集團也會要求受害者到ATM領錢、購買遊戲點數或是轉帳，利用長時間的操作與話術，說服受害者相信並隨著指示操作，上述記者在操作期間，電話另一端還會以「這樣操作比較臨時，不要被警察看到」等套路，使受害者不願輕易向外界求助，增加被詐騙機率。

遭騙後生活極度不便

該記者後來經過1年多的時間，才讓他的帳號陸續恢復。其中歷經報警、筆錄、警察打電話關切，多次出庭等奔波，且因為提供帳號資訊給詐騙集團，當事人的帳號也會被認定是人頭戶而遭到鎖定。帳戶遭到凍結、不確定自己是否有罪的冗長時間，讓當事人當時無論工作與生活都受到很大的煎熬。

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