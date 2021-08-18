第五屆全球華文永續報導獎 聯合報系六項專題入圍

TVBS信望愛永續基金會昨日公布《全球華文永續報導獎》入圍名單，聯合報系共入圍六項作品：專業組平面類〈萊豬叩關調查報導〉、〈108課綱追蹤報導〉、〈碳鎖台灣〉；專業組融媒體類〈六都新印象〉、〈無助的沈默〉。〈綠能煉金術：第一首訪談原因大公開 揭漁電共生黑幕〉入圍今年新增的音頻類獎項。

聯合報系入圍的平面作品中，〈萊豬叩關調查報導〉從萊克多巴胺豬肉的進口政策中調查發現，「產地標示易造假、稽查人力不足、食藥署食品登錄系統只能管百分之二業者」等三大漏洞。報導針對各項癥結，列出改善方針供施政參考。

〈108課綱追蹤報導〉是以108課綱為題，進行為期3年的策展報導。透過媒體的監督力量，維護學生的受教權。〈碳鎖台灣〉專題報導氣候危機、各國的碳中和承諾，向政府示警：再不減碳，人人都成氣候難民，甚至可能因「碳關稅」消失在全球供應鏈中。

融媒體類中，〈六都新印象〉記錄六都青年留鄉參與家鄉建設的故事，報導以數位策展的創新形式呈現六都的「城市意象影音」，並問：下個20年，你希望家鄉呈現什麼面貌？〈無助的沈默〉報導台灣鮮為人知的「選擇性緘默症」，製作影片說明選緘者的心理機轉，並獨家取得選緘者「石化」、「用氣音說話」的影像，盼促進社會對「無助沈默者」的同理，能夠及早察覺選緘症狀、及早給予適當的協助。

聯合報系音頻作品〈綠能煉金術：第一手訪談原因大公開 揭漁電共生黑幕〉，記者針對「漁電共生」走訪中南部6大縣市，並在節目中獨家公開養殖業者的關鍵訪談，帶讀者看見漁電共生「假養殖真賣電」等亂象。

聯合報系願景工程與政治大學新聞系合作開設進階採訪寫作課程，其中有三項作品入圍學生組平面類：〈「旱」動農業 停灌政策未解之災〉、〈苦撐教改美夢 新課綱陰影處的過勞教師〉，以及〈噗噗共乘來了：偏鄉Uber 部落頭目當運將 老少通載〉。

「人氣奬票選」隨入圍者名單出爐後開跑，讀者一天可投三票，支持自己喜愛的作品。凡投票就有機會獲得HTC U20 5G手機。票選網址：https://www.newsaward.org/vote

《全球華文永續報導獎》已屆五年，參賽作品從生態、氣候變遷，到能源轉型。近年更延伸到轉型正義、文化傳承和難民問題等重大社會議題。因此今年除了過去的首獎和優等獎之外，還新增了「社會價值特別獎」，與社會大眾共同思考建設性的解決之道。得獎名單將於10月3日的頒獎典禮中公開。完整入圍名單請見：https://source.newsaward.org/2021/2021_aeward_list.pdf