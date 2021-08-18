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中元節到來 豬雞果菜供應充足但價格都在高點

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
連續豪雨木瓜損失慘重。圖／農委會台南農改場提供
連續豪雨木瓜損失慘重。圖／農委會台南農改場提供

中元節即將到來，民眾習慣在農曆7月間擇日普度，應節祭祀的豬、雞、魚等牲禮及蔬果、花卉需求增加；今年因為疫情關係，飼料成本上漲以及豪雨災損，肉類、蔬果價格全面上揚；農委會表示，牲禮豬雞充分供應，價格高漲但仍在合理範圍；蔬菜因豪雨災損，較去年同期上漲36.6%，但已開始復耕，中元節前所需蔬果、魚類、畜禽等農產品貨源穩定供應。

根據中央畜產會統計，17日毛豬每公斤平均批發價86.43元(不含進口冷凍)，比上週新高價價88元略降，但仍超出農委會監控的85元豬價綠燈區；而指標性禽肉紅羽土雞，每台斤平均批發價47元，也完全反映節慶行情，屬於高價位區間。

農委會表示，毛豬平日交易2.3萬頭，中元節前增加每日2.5萬頭；水產品及花卉部分供應無虞；蔬果部分雖因8月上旬豪雨災損略有減供，但已逐步恢復供應，相關產品價位多屬合理。

農委會說，因受新冠肺炎疫情影響，民眾多選擇在家自行料理，豬肉消費需求增加，價格維持高檔，但最近1日(8月17日)拍賣價為每公斤86.5元，已低於8月至17日的平均價87.2元。主要是協調肉品市場增加8月14日休市1日進行產銷調節，讓平均日交易量由2.3萬頭，增至中元節前2.5萬頭；另紅羽土雞每週供應量則由205萬隻，增至214萬隻，供應無虞。

至於菜價高漲，農委會表示，蔬菜受到上周連續豪雨影響，中南部蔬菜產區受損，8月17日台北果菜市場平均批發價格每公斤46.5元，較去年同期上漲36.6 %。近期彰化、雲林及嘉義等中南部主要蔬菜產區天氣轉晴，農民已陸續復耕，目前天候穩定，本週起蔬菜已逐漸採收恢復供應，加上近日已輔導農民團體釋出冷藏蔬菜，滿足市場需求。農委會從8月10日起增加高麗菜、大白菜及洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類蔬菜到量販超市，便利消費者選購。

農委會 豪雨 災損 中元節

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