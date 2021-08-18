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疫情引發薑黃熱潮 蔬食餐廳攜手小農推薑黃料理

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
以義式餐廳起家的HUN餐飲集團，將獨門餐點橘醬口味做成料理包，讓餐廳走進每位客人的廚房，簡單就能享用好料理。圖／HUN餐飲集團提供
以義式餐廳起家的HUN餐飲集團，將獨門餐點橘醬口味做成料理包，讓餐廳走進每位客人的廚房，簡單就能享用好料理。圖／HUN餐飲集團提供

近年來因養生話題及疫情延燒，引發薑黃飲食熱潮，寬心園蔬食餐廳攜手種植薑黃的多麥農場，在行政院中部聯合服務中心協助下，參與農委會水土保持局「青年回鄉行動獎勵計畫」，將提升保護力的「薑黃」，開發出一系列薑黃料理，讓民眾透過飲食提升保護力。

寬心園蔬食餐廳多年來參與行政院農業委員會「小農新幹線」計劃，提供農友「農產直銷專區」，在餐廳內販售小農在地蔬果及優質農產品。

薑黃被稱為提升保護力的「超級食物」，在防疫期間，薑黃銷售反應熱烈，寬心園蔬食餐廳嗅到商機，與南投縣國姓鄉的多麥農場合作，共同開發一系列薑黃料理，透過異業結盟，推廣台灣在地的優質薑黃。

多麥農場業者張豐巖表示，國姓鄉山區少污染的地域剛好適合有機種植薑黃的條件，但因國人對薑黃使用不熟悉，食用量有限，因此薑黃產業推廣不易，透過與寬心園合作開發，開創新的銷售服務方式，推廣給更多消費族群。

寬心園廚藝總監施建瑋說，薑黃常用於烹煮咖哩的香料，也經常用於南洋料理，此次以薑黃入菜，創新開發出「腐香薑黃天使麵」、「桃膠薑黃獅子頭」、「薑黃辣味彩蔬煲」、「薑黃蕈菇燉飯」、「薑黃猴菇串燒」等薑黃料理，除了在餐廳吃的到，也有即食料理包，推廣薑黃多種運用觀念。

因疫情三級警戒，全台禁內用超過2個月，許多餐飲業者苦撐。以義式餐廳起家的HUN餐飲集團，目前全台有７家分店，餐廳將獨門餐點橘醬口味做成料理包，讓餐廳走進每位客人的廚房，簡單就能享用好料理。解封開放內用後，HUN餐飲集團也趁著巡店給工作人員發紅包，提振士氣。

寬心園蔬食餐廳攜手種植薑黃的多麥農場，開發出一系列薑黃料理，讓民眾透過飲食提升保護力。記者余采瀅／攝影
寬心園蔬食餐廳攜手種植薑黃的多麥農場，開發出一系列薑黃料理，讓民眾透過飲食提升保護力。記者余采瀅／攝影
寬心園蔬食餐廳以薑黃入菜，創新開發出「腐香薑黃天使麵」等薑黃料理。記者余采瀅／攝影
寬心園蔬食餐廳以薑黃入菜，創新開發出「腐香薑黃天使麵」等薑黃料理。記者余采瀅／攝影

行政院 疫情 料理包

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