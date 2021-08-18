乘客回流 高捷假日班距調整為8至10分鐘

疫情三級警戒期間，高雄捷運假日運量最谷底約僅1萬人次，疫情降級後乘客回流，高捷上周末搭乘人次約6萬人次，高捷決定21日起將捷運假日班距調整為8至10分鐘。輕軌部分，15日周日當天運量達到7531人次，與疫情嚴峻期間約僅1000多人次相較，旅客倍數回流，目前輕軌假日15分鐘班距也將調整，在尖峰時段班次加密服務旅客。

民進黨高雄市議員陳致中今質詢也關注輕軌誤點問題，他說，輕軌誤點原因多為號誌異常、列車故障，延誤時間7成逾10分鐘。 高捷公司表示，各類列車技術性問題已明顯改善並漸趨穩定，有效降低輕軌誤點頻率。

疫情降級，人潮漸回籠，高雄捷運統計，本月14日全天乘車流量上升到6.1萬人次，與疫情前假日20萬流量相較，雖只回流約三分之一，但比起上個周六2.7萬人次，已明顯成長。高雄輕軌8月7日周六運量為1460人次，近期也有成長，14日上升到5717人次，15日周日當天運量達到7531人次，逐漸成長。

高雄市交通局說，因應疫情降級後乘車需求增加，高雄市公車運力已恢復到疫情前8成，開學前會再滾動檢討。

另，通往旗津地區交通渡輪尖峰時段班距5至7分鐘，離峰時段為10分鐘一班，一天將近290多班次。高雄市輪船公司總經理翁佳彬說，交通渡輪主要訴求對象是旗津居民、在旗津工作者、遊客，三級警戒期間，遊客幾乎歸零，但居民、工作者仍有乘船需求，考量居民通行權益，班次沒有縮減，只有調整收班時間，從半夜兩點，提前到凌晨零點收班，疫情降級後，收班時間近日已調整回凌晨2點。