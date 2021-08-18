智慧醫療展成果 從入院照顧到出院

院內確診追蹤免驚！新創公司開發院內定位、追蹤系統，也為醫院病患照護出奇招，從入院一路照顧到出院！畢迪科技於科技部記者會展示室內定位系統，只要配戴簡單的信標裝置，就能定位人與器材的位置，更可用在匡列確診病例！其他新創公司也推出醫病零接觸平台、病患雲端監測與遠距醫療技術等技術。

從入院照顧到出院

科技部 18 日邀請四家在疫情下提供智慧醫療服務的新創公司召開記者會。其中瑞得康公司零接觸智慧防疫自助機已在全台 30 間醫院啟用，僅需透過插入健保卡，就能調閱、判讀來院者的 TOCC、身份、體溫與口罩配戴等資訊。

病人入院後，則有畢迪科技則透過院內矩陣佈置的監測儀器，以藍牙訊號判定配戴系統信標的物品、人員位置，領導團隊的雲科大副教授朱宗賢說，此一技術將是在疫情下確診人員匡列、軌跡追蹤非常重要的助力。

病人住院期間，中央大學開發的生理資訊智慧監測系統則可將病人從病床上解放，參與開發的央大生醫科學與工程學系教授羅孟宗強調，病人「入院非入監」，透過可攜式的監測設備讓病人不用為將就傳統、笨重的監測器材而待在病床上。

智慧醫療立大功

待病人痊癒出院後，台大雲林分院副院長馬惠明指出，常常有病人家屬擔憂重症病患「在醫院多住幾天」觀察，團隊因此開發「智慧遠距居家照護平台」解放醫療量能，透過提供整套可與醫師連線的生理量測設備，讓病人可以放心回家，也同時能得到醫生的妥善照顧。

此外，馬惠明也自豪的提到，團隊更主動聯繫衛福部，提供相關監測系統給中央流行疫情指揮中心下的集中檢疫所使用，過去指揮中心醫療應變組副組長王必勝所提到「提供給隔離者平板進行監測」，指的就是團隊的生理量測系統，透過密集監測，降低病患的風險。

後疫情時代新意象

科技部部長吳政忠在記者會表示，智慧醫療的醫院、醫材、藥品要朝向精準健康、預防診斷、治療、事後照顧等方向前進，讓未來的醫療不只在醫院，平時就有預防，未來的智慧醫院、智慧社區會加強彼此間的連結，並借助 ICT 與 AI 人工智慧，提供醫病精準輔助。

北醫大智慧醫療講座教授陳瑞杰更指出，智慧醫療下，後疫情時代的醫院門診應該會逐漸減少，而各地方的診所規模要逐步擴大、更落實其在地方上的醫療角色，提供更完善的社區門診，而地方藥局也可取代醫院、成為民眾最主要的領藥場所。

【更多精采內容，詳見 】