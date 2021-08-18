運動如何補充營養 成醫：非每人都相同

許多人勤於運動，卻不知該怎麼吃才能補充「運動營養」，成大醫院今天表示，無論是增肌或減脂，並非每個人都實行同一種飲食法就能達成，應依個人生活型態與運動種類搭配飲食。

成大醫院營養部營養師王玟心今天指出，「運動營養」是由「運動」需求出發，並以「營養」輔助，進而達到增進運動表現、改善身體組成等目標，但每人目標需求不同，就會有不同的重點。

以規律訓練的運動選手來說，日常訓練時的飲食可能會影響疲勞的恢復、運動表現、肌肉生長等。若長期高強度訓練未補充適當營養，選手較容易出現受傷、賀爾蒙分泌異常等問題，有些訓練量大或熱量攝取不足的女性運動選手，就經常發生經期紊亂的狀況。

必要時，營養師要依照選手訓練需求提供適合飲食建議，像是專項運動的飲食，力量型或耐力型選手因運動時使用不同能量系統，就要對應不一樣的營養需求；或在週期性訓練下，在不同強度與種類訓練，如何搭配適合飲食。

王玫心表示，有的人雖未到運動選手的程度，卻熱愛健身運動，希望追求更好體態；但若想達到人人稱羨的肌肉線條，單靠運動可能不太夠，有些人健身一段時間，肌力進步了，體重和體脂率下降始終不如預期，此時可開始思考是否在飲食上做調整。

王玟心說，無論是增肌或減脂，都必須瞭解基本食物份量與自己需要量，並非每個人都實行同一種飲食法就能達成，應依個人生活型態與運動種類搭配飲食。

她表示，許多慢性疾病和生活型態有關，研究顯示，運動與飲食對這些疾病都有好處；但對喜歡運動的慢性病友而言，營養師可能需要平時血糖監測數值、醫院抽血報告與藥物使用等資訊，才能提供安全飲食建議。