花蓮月洞新設造景 成遊客打卡景點

花蓮月洞是在地知名景點，去年10月修繕安全工程，今年4月重新開放，受疫情影響，又關閉到8月才重啟行舟導覽服務。為美化月洞遊憩區景觀，豐濱鄉公所邀請園藝造景師，以月亮、蝙蝠、流水的創作概念造景，可一目了然月洞的特色，增添觀景平台趣味，成為打卡新景點。

位於豐濱鄉台11線約64.5公里處的月洞，是天然鐘乳石洞穴，海拔高約80公尺、洞穴全長約120公尺，長年溫度在攝氏20度左右，洞中池水近3公尺深，岩壁上常有蝙蝠成群棲息。由於洞中有泉水積水成池，湖水會隨著月亮盈虧漲落，因此得名「月洞」，當地阿美族人稱為「月亮之井」。

豐濱鄉長江莉婷表示，園藝造景師以對月洞的印象，創作白色的月亮造型、鋁線編織製作蝙蝠，用鵝卵石排列成河，為園區勾勒一幅地景作品，同時表達月洞的環境生態。

豐濱鄉公所指出，園區以行舟導覽解說生態及地方軼事，適合四季遊憩，因地處山坡，設有步道及階梯，不過導覽船舟上不備無障礙設施，請遊客評估身體狀況再入園。