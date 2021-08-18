快訊

高端疫苗預約不到7成 指揮中心加開到20歲族群接種

獨／隔板漲價缺貨憂補助款不夠用 教育部3億經費這樣算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮月洞新設造景 成遊客打卡景點

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
為美化月洞遊憩區景觀，豐濱鄉公所邀請園藝造景師，以月亮、蝙蝠、流水的創作概念造景，可一目了然環境特色。圖／豐濱鄉公所提供
為美化月洞遊憩區景觀，豐濱鄉公所邀請園藝造景師，以月亮、蝙蝠、流水的創作概念造景，可一目了然環境特色。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮月洞是在地知名景點，去年10月修繕安全工程，今年4月重新開放，受疫情影響，又關閉到8月才重啟行舟導覽服務。為美化月洞遊憩區景觀，豐濱鄉公所邀請園藝造景師，以月亮、蝙蝠、流水的創作概念造景，可一目了然月洞的特色，增添觀景平台趣味，成為打卡新景點。

位於豐濱鄉台11線約64.5公里處的月洞，是天然鐘乳石洞穴，海拔高約80公尺、洞穴全長約120公尺，長年溫度在攝氏20度左右，洞中池水近3公尺深，岩壁上常有蝙蝠成群棲息。由於洞中有泉水積水成池，湖水會隨著月亮盈虧漲落，因此得名「月洞」，當地阿美族人稱為「月亮之井」。

豐濱鄉長江莉婷表示，園藝造景師以對月洞的印象，創作白色的月亮造型、鋁線編織製作蝙蝠，用鵝卵石排列成河，為園區勾勒一幅地景作品，同時表達月洞的環境生態。

豐濱鄉公所指出，園區以行舟導覽解說生態及地方軼事，適合四季遊憩，因地處山坡，設有步道及階梯，不過導覽船舟上不備無障礙設施，請遊客評估身體狀況再入園。

園區內採實聯制、戴口罩、保持社交距離」，開放時間為上9點至下午5點，售票時間為上午9點至下午4點40分，全票票價100元、半票50元、團體票80元，遇連假及寒暑假旅遊旺季期間，視現場遊客人數，可能提前停止售票。

花蓮月洞是知名景點，受疫情影響，關閉到8月才重新開放。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮月洞是知名景點，受疫情影響，關閉到8月才重新開放。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮月洞是天然鐘乳石洞穴，備有導覽船舟，吸引遊客觀光。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮月洞是天然鐘乳石洞穴，備有導覽船舟，吸引遊客觀光。圖／豐濱鄉公所提供

蝙蝠 園藝 社交距離

延伸閱讀

園區解封後首場聯展 清水眷村文化園區辦3場展覽

花蓮慕谷慕魚聯外道路坍5年 最快111年底修復完工

花蓮旅遊團感染案暫時解危 感染源近期揭曉

毒販拒捕撞後方車輛 花蓮警開8槍制伏

相關新聞

高鐵中秋疏運實施全車對號座 加開179班次列車

中秋節即將到來，台灣高鐵公司（2633）為加強服務旅客返鄉需求，同時兼顧防疫優先原則，於9月17日（五）至9月22日（三...

午後對流發展旺盛 北北基宜大雨特報

中央氣象局針對4縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北、台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意...

業者自救搶客！ 國光客運：中秋連假預購開跑最高打8折

中秋連假將屆，為了吸引旅客搭乘，國光客運今宣布，中秋節連假預售活動明天開跑，這次和旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，首次下...

超窄！BMW大七闖關麥當勞得來速 五千人按讚

要價至少400萬起跳的BMW大7系列，在通過一家麥當勞的超窄得來速關卡時，因為與左右兩面牆僅差距一個手指頭寛度，讓後方駕駛人也不禁為他捏一把冷汗。

中威力彩頭獎怎麼辦？務必做到第一件事 兌獎後仍須煎熬7日

威力彩連40槓，下期頭獎將飆出21.5億的巨額彩金。許多網友在還沒實現發財夢之前，即在網路上紛紛詢問，若真的中了頭獎該如何處理，才能確保萬無一失順利領到獎金。

午後熱對流 路人淋成落湯雞

氣象局針對部分縣市發布大雨特報，午後對流發展旺盛，短時間強降雨，台北午後一場大雨，讓沒有準備雨具的民眾淋成落湯雞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。