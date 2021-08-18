基隆快捷公車1579增北市聯合報站 跨縣市溝通更便利
基隆快捷公車1579、1579A，從基隆經國道一號往返台北圓山轉運站，今天起，新增台北市端聯合報下客站位，讓市民通勤及轉乘更加便利。
市府交通處說，基隆快捷公車1579「基隆-圓山轉運站」於2019年10月通車後，廣受民眾好評，市府為優化路線服務，原搭乘1579欲前往忠孝東路聯合報站及市府轉運站民眾都於松山高中（基隆路）下車後再步行前往，現在增設聯合報站位後縮短步行及通勤時間，更貼近民眾乘車需要。
今天首都客運董事長李博文、總經理李建文與立委蔡適應等，準備100份早餐發送給在聯合報站下車民眾。總經理李建文表示，增加聯合報下車站點，不僅符合民眾需求，也有助於路線的營運，盼民眾可以多多來搭乘。
蔡適應說，現行「松山高中(基隆路)」下客站距離市府轉運站較遠，尤其是下雨天步行到轉運站較不方便，市民希望能有更貼近使用者需求的站點，在歷經交通部公路總局與台北市政府、基隆市政府多月的雙向溝通後，日前達成共識。
國道客運1579「八斗子-經豐街-台北市區」、1579A「八斗子-經中正路-台北市區」路線，在台北端增設「聯合報」往台北方向下客站，地點位於台北市信義區忠孝東路四段555號前，以滿足通勤、通學、遊憩等多元旅運需求。
議員張顥瀚表示，這次跨縣市的溝通、促成聯合報下車站，有通勤的朋友在此下車，不論忘市府轉運站還是往台北其他方向，都是非常方便的。許淑華表示，台北市民在往返基隆時，能有一個更加便利的下車站點，這是兩個城市間所樂見的。
蔡適應表示，首都客運1579路線開通後，就是基隆市民眾，和台北來基隆觀光遊客的黃金路線，過去幾個月他收到市民陳情，希望在台北端希望可以有更便捷的下車站點，所以他就聯合許淑華、張顥瀚，溝通台北市政府和基隆市政府，最終讓台北市政府同意增設聯合報站點，嘉惠基隆和台北之間往返的乘客；另外，還有運量恢復正常的問題，首都客運也承諾會在逐步地恢復班次，讓城際快捷公車可以更好的滿足旅運需求。
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