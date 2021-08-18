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業者自救搶客！ 國光客運：中秋連假預購開跑最高打8折

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國光客運今宣布，中秋節連假預售活動19日開跑，這次和旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，首次下單訂票享8折優惠，比起以往連假公共運輸85折補貼更加優惠。圖／國光客運提供
國光客運今宣布，中秋節連假預售活動19日開跑，這次和旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，首次下單訂票享8折優惠，比起以往連假公共運輸85折補貼更加優惠。圖／國光客運提供

中秋連假將屆，為了吸引旅客搭乘，國光客運今宣布，中秋節連假預售活動明天開跑，這次和旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，首次下單訂票享8折優惠，比起以往連假公共運輸85折補貼更加優惠；9月30日前，不限路線不限票種一律打9折。

實際上，以往連假期間，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路總局都會推公共運輸優惠，不過今年卻以疫情為由，不鼓勵民眾出遊，因此拍板取消相關乘車優惠。

不過為了「自救」，業者紛紛推出相關優惠活動。國光客運表示，以往為了鼓勵民眾連續假期返鄉出遊搭乘公共運輸工具，主管機關循例祭出85折優惠補貼與轉乘優惠措施，單趟省下數十元，可以多買一杯手搖飲或多吃一個漢堡，不過今年中秋連假卻因為疫情，導致連假搭乘公共運輸小確幸消失不見，不少民眾紛紛表示失望。

國光客運表示，這次和KLOOK合作，推出獨家限量折扣，即日起至9月30日前，乘客到KLOOK客運訂票頁面訂購國光客運車票，不限路線不限票種，於結帳頁面輸入指定優惠碼，車票一律打9折，新朋友首次下單，更有8折優惠，比連假公運85折優惠補貼更划算。

國光客運表示，去年開始與KLOOK推出一站式車票線上預訂系統，受到年輕消費者歡迎，使用率不斷向上攀升。今年初國光武陵賞櫻專車，KLOOK作為指定合作夥伴和唯一線上售票通路，更創下不錯銷售佳績。

國光客運說，為提供安心安全旅運服務，駕駛皆已接種肺炎疫苗第1劑，乘客上車前一律量體溫與手部酒精消毒，並引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，門把、欄杆、座椅扶手、空調出風口、椅墊與頭枕巾等，另也提醒乘客，車上全程配戴口罩勿飲食。

統聯客運今也表示，中秋節預售票將於下午1時開放購票，可預先劃位9月30日前班次，只要是在優惠時段購票搭車，即可享折扣。

連假 國光客運 中秋節

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