超窄！BMW大七闖關麥當勞得來速 五千人按讚

要價至少400萬起跳的BMW大7系列，在通過一家麥當勞的超窄得來速關卡時，因為與左右兩面牆僅差距一個手指頭寛度，讓後方駕駛人也不禁為他捏一把冷汗。

一名網友在「爆廢公社公開版」上PO文，表示「前面這位大7車主，真替你捏了一把冷汗，這是我看過最窄的得來速了！」從照片中顯示，這輛大七謹慎地收起後照鏡，以近幾貼牆的寛度成功駛入車道購買麥當勞食品；在極驚險的狀態下用一種完美的姿態通過，讓原PO剛開始也為他緊張。

該幀照片引來逾5千名網友按讚共鳴，表示「我的很大，你忍一下！」不少人驚嘆：「麥當勞居然有這麼小的得來速」，建議麥當勞或許能拓寬得來速的通道，以免卡住車子還必需賠償車主的損失。

更有內行網友透露，BMW大七有標配環景，也有人歪樓，認為開得起大七的人，「沒道理會來買麥當勞」。若用Google map網搜消費者的卡關照片，發現賓士較高等級的車款，在通過這家麥當勞的得來速時也是有驚無險地通關，也有網友分享實際經驗，感嘆每回開車去買都要提心吊膽。