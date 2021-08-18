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婦人肩膀痛到難入睡 竟是肌腱破裂惹的禍

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
旋轉肌肌腱破裂（紅圈箭頭處）是因外傷或長期磨損退化造成，必須依賴醫師經驗及核磁共振檢查來確診。圖／大千綜合醫院提供
旋轉肌肌腱破裂（紅圈箭頭處）是因外傷或長期磨損退化造成，必須依賴醫師經驗及核磁共振檢查來確診。圖／大千綜合醫院提供

65歲劉姓婦人1年來總覺得左邊肩膀無力，晚上又痠痛難受，睡覺時如果側身壓到更是痛到無法入睡，她曾就醫接受X光檢查並以藥物及復健治療，但都無法改善，日前她前往大千綜合醫院骨科就醫，透過肌力檢查與核磁共振檢查，確診是旋轉肌肌腱破裂，幸好破裂的洞不大，肌肉也沒萎縮，在接受肩關節鏡微創手術與術後復健治療後，不僅肩膀恢復既有力氣，晚上的痠痛也順利緩解，讓她開心直呼「終於可好好睡覺了！」

苗栗市大千綜合醫院骨科醫師蔡旻虔表示，旋轉肌肌腱破裂的原因包括外傷或退化磨損，外傷往往是肩膀直接撞擊或突然猛力拉扯，造成肩膀疼痛或手無法舉起的狀況；退化磨損是因肌腱長期和骨頭摩擦，導致肌腱越來越薄，最後破裂，導致肩膀長期不舒服，之後漸漸無力且越來越痛。此外，約一半的五十肩病患肩關節沾黏原因就是旋轉肌肌腱破裂造成的併發症，若以復健治療五十肩一直沒改善，建議要檢查確認是否有旋轉肌肌腱破裂的問題。

蔡旻虔指出，現行可依肌腱破裂的狀況選擇復健、注射類固醇或手術治療，劉姓病患接受的肩關節鏡微創手術和傳統切開手術相較，不僅傷口小、對組織的破壞少，同時還能處理沾黏或關節內軟骨受損的問題，不僅術後疼痛少、傷口恢復快，同時減少術後沾黏問題，肌力也較快恢復。

他提醒，旋轉肌肌腱破裂無法透過X光檢查發現，必須依賴醫師經驗判斷及核磁共振檢查來確診，因此若發現有長期肩膀疼痛、手無法抬起或一抬就痛的問題，務必及早就醫治療，才能順利恢復正常生活。

蔡旻虔醫師建議，若長期有肩膀疼痛的問題，務必及早就醫檢查，找出問題根源。圖／大千綜合醫院提供
蔡旻虔醫師建議，若長期有肩膀疼痛的問題，務必及早就醫檢查，找出問題根源。圖／大千綜合醫院提供

肌腱 微創手術 復健

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