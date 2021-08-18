安農生鮮肉品選用活菌豬隻 養豬達人說明養豬過程

台中市大安農會長期以食品安全問題為優先，強調「安心呷•農為您」的健康使命，多年來採用在地「大安肉品市場」百分之百產銷履歷豬隻，堅持100%國產豬肉，其中又以大安區養豬達人邱國浴飼養的活菌豬隻最為品質保證，養豬達人今天說明養豬過程和環境。

養豬達人邱國浴表示，養豬場採用半自動管理，怕豬隻會生病及保護牠們的健康，入場前都要先著裝防護衣跟鞋套，為了照顧牠們，母豬方面，該施打的預防針就要施打，每場因場而異；小豬部分，著重於牠們的營養及環境的管理。

他說腸道是動物最大的免疫器官，全場飼料採全素食配方，油脂部份是黃豆油，也會減少對豬隻有腥味。場內豬隻的都是吃福寶益生菌長大的，益生菌使牠們的腸道更健康，並使絨毛增長，幫助消化吸收，豬肉也會更健康，提升豬隻免疫力，減少用藥，是打造品牌的第一步，也是最重要的一步。

使用福寶可以同時做體內環保及體外環保，體內環保可將毒素及糞臭速分解，肉質就不會有羶臭味，肉質部份，五花肉的肉質，肥而不膩、瘦而不柴，排骨不論小排或肉排煮湯，一般最怕很柴，但安農的排骨，吃起來肉會Q彈。豬肉也會特別鮮甜，口感更佳；邱國浴指出，加入產銷履歷後，因為有農會的輔導，在管理上面更上一層樓。