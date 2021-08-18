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帛琉旅遊泡泡變疫苗泡泡 旅遊業者喊話：關島也可考慮

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，如果帛琉這樣子可以做旅遊泡泡，為什麼關島不行。圖／國家政策研究基金會提供
台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，如果帛琉這樣子可以做旅遊泡泡，為什麼關島不行。圖／國家政策研究基金會提供

帛琉政府昨公告最新入境規定，台灣旅客完整施打兩劑疫苗可入境，若未施打過或僅打過一劑疫苗，有意願施打疫苗才能入境，純旅遊不許入境，遭旅遊界認為旅遊泡泡已變質。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，如果帛琉這樣子可以做旅遊泡泡，為什麼關島不行，呼籲指揮中心多方考量，如果關島可以納入，甚至考慮國際更多旅遊景點，對國內旅遊業的生存也有幫助。

國家政策研究基金會今上午舉辦《當前觀光旅遊產業面臨的困境及展望》座談會，包括立委陳以信、許高慶、台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲、台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑、中華觀光經理人協會理事長張明琛等人均出席。

柯牧洲表示，唯有疫苗施打率提高，對旅遊業才有幫助，業者也一直很關心疫苗護照的進度，不過指揮中心的說法一路從4月底提到的「5月就會有疫苗護照」，一直到昨天提到的「擔心未打疫苗民眾進出特定場所受到限制，因此不宜推動通行證」，這等於是在國外時空平行。

柯牧洲表示，台灣旅行社有七成是做國外旅遊，受到疫情影響，已經有兩年沒有收入，若國內疫苗施打率可以達到六成，國境是不是就可以開放呢？國家應該要給我們信心和承諾。

此外，賴俊傑、張明琛等人也說，認為去年紓困、振興幾乎把銀彈用罄，今年無論是紓困還是振興，力道都比較小，但今年影響層面明顯較大，希望政府可以再加強紓困振興力道。

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