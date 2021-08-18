Why not me？ 勇敢收治新冠重症的張厚台醫師

張厚台，板橋亞東醫院內科加護病房主任，COVID-19肺炎疫情期間，即便亞東爆發院內感染，她仍努力「控床」收治全國11%的重症患者(一度高達58床)，疫情指揮中心副組長羅一鈞臉書發文「請收下我的膝蓋」感謝「台姐團隊」，並封她為「新冠第一戰神」。張厚台說，很多人會說：Why me？她只反問：Why not me？

疫情趨緩之際，104掌聲視訊張厚台，謝謝她成為雙北疫情的守護者。她馬上交待，「我雖然叫『厚台』，但後台還有很多人，我只是代表，拜託！這一定要寫喔。」

做對事情，對得起了！

「台姐有床嗎？一位阿公正在咳血，想從新竹送過來。」5月初，疫情正要燒，張厚台接到急診室電話，她心裡有數，高齡阿公可能撐不了從新竹到板橋，勉強擠出一床，阿公到了亞東急診室幾乎要被急救。等阿公好不容易緩和下來，「台姐，還有床嗎？阿嬤也染疫了！」原來一頓母親節大餐，阿公阿嬤全家染疫，必須隔離。

張厚台長年在重症病房，對病況了然於胸。「我會多想一步，如果這是阿公生命的最後一站，讓阿嬤住進來，可以減少全家因為被隔離而無法見到阿公最後一面的遺憾。」

張厚台努力控床，湊出「共同前室但病房彼此獨立」的加護病房，讓阿嬤就住在阿公隔壁。這天，阿嬤情況好轉，拔管了！但阿公卻急轉直下，醫生和護士努力讓才剛拔管的阿嬤下床，再坐上輪椅到共同前室，隔著玻璃看阿公最後一面，老夫妻一世牽手情，生命圓滿。

「當下醫護人員都想哭啊！但是，我們必須冷靜，場面才不會失控。看遍重症病房裡的生離死別好像是我們的日常，但是，多放一些心思，盡全力，就對得起家屬了！」張厚台事後回想，就是做對事情了。訪後我們在她臉書也看到她幫病人拍照，傳給因隔離而無法探視的家屬。

厚台=後台，最強的支援

不只這次COVID-19，張厚台從醫超過二十五年，也歷經SARS、H1N1等重大流行疫情。每當資源有限、尤其危及生命，人性展現的善與惡就會格外明顯，她負責調度資源、分配床位，吵吵鬧鬧乒乒砰砰之後，卻很少聽到同事說「我好怕，我不要進去。」她怎麼辦到的？

張厚台用人性的真實詮釋人性之惡。「每人都會害怕，心裡的恐懼會激發人性原本的黑暗面，太害怕就會只想到保護自己，會多爭取一些權利來安慰自己的害怕。」

有了同理心，更要軟硬兼施！「大家會說Why me嘛！那我會問：Why not me？我沒有覺得，我不應該做。可能是我很兇吧！大家起了爭執，還是要每天確認、每天溝通，真的花了很多時間在滾動式調整。」隔離衣穿上，一件、兩件、三件，密不透風，她也進去，和大家一起流汗。

COVID-19期間，張厚台將近兩週沒回家，她笑說，已經比SARS一個多月沒回家好很多了。母親和三位姐姐輪流配送物資給她，對外常說：「我們把厚台當『後台』物資也捐出去了！」

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