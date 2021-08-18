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《斯卡羅》主角黃遠 當90歲偏鄉阿嬤「一日孫子」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
在公視年度大戲「斯卡羅」中飾演「阿杰」的黃遠（左）受邀擔任介惠基金會公益大使，前往彰化芳苑探望獨居的薛阿嬤，體驗偏鄉居服員的一日工作。圖／介惠基金會提供
在公視年度大戲「斯卡羅」中飾演「阿杰」的黃遠（左）受邀擔任介惠基金會公益大使，前往彰化芳苑探望獨居的薛阿嬤，體驗偏鄉居服員的一日工作。圖／介惠基金會提供

公視年度大戲《斯卡羅》熱映中，在劇中飾演「阿杰」的黃遠受邀擔任介惠基金會公益大使，前往彰化芳苑探望獨居的薛阿嬤，除體驗偏鄉居服員的一日工作，也陪伴薛阿嬤度過特別的一天，讓曾飽受喪孫打擊的薛阿嬤重展笑顏，至今阿嬤還念念不忘這個從很遠地方來的孫子過得好不好？什麼時候會再回來看阿嬤。

介惠基金會說，薛阿嬤今年高齡90歲，唯一的孫子幾年前因意外過世，讓她整個人陷入重度憂鬱，狀態就如同行屍走肉一般，又因幾個女兒遠嫁外地或忙於農務，無法時時回家陪伴，薛阿嬤因此申請了居家照顧服務。

在介惠基金會擁有近20年居服經驗的美妏，一周3天來到薛阿嬤家，協助阿嬤沐浴更衣、整理家務，陪她散步復健，原本老人家每天面對著空蕩蕩的房子，經常熬不住對孩子孫子的思念，自從有了美妏，阿嬤不再無依，漸漸敞開心房，願意走出家門跟街坊鄰居聊天交流，身體也健康許多。

介惠基金會指出，本身就是由自己的阿嬤帶大的黃遠，直到現在只要回台北仍與阿嬤同住，這次到彰化來陪伴薛阿嬤一天，演技完全派不上用場，全是本格流露，由於薛阿嬤重聽，常有雞同鴨講的狀況出現，黃遠數次要在阿嬤耳邊大聲講、重複才行，一整天的服務和陪伴出遊，許多貼心、耐心的互動，讓阿嬤打從心底喜歡這年輕人。

近幾個月疫情爆發，讓許多子女無法如常返鄉探望父母、長輩，黃遠呼籲大眾要多關心阿嬤阿公們，其實不需要大餐好禮，只要陪他們聊聊天，逢年過節多問候，讓他們知道自己是被惦記著的，老人家們就很開心滿足了，若行有餘力，也希望社會大眾捐款支持介惠「偏鄉社區照顧計畫」。

介惠基金會執行長施欣錦表示，基金會目前每個月直接服務偏鄉長者和弱勢逾600多個個案，提供服務的區域包括屏東縣、彰化縣及新北市，一個是擁有全台山地原住民鄉最多縣市，一個是典型的人口老化農業縣市，還有全台老人戶數最多、且又位於國境之北的萬金石地區。

施欣錦說，偏鄉中的獨居長輩的處境更加堪慮，還好有一群婦女願意留在偏鄉擔任照服員的工作，不但能在家鄉陪伴孩子長大，也能照顧到偏鄉弱勢老人家在地安老。介惠邀請社會大眾共同伸出援手，每天20元、每月定期定額600元，支持偏鄉媽媽、守護偏鄉孤老，讓偏鄉真正成為工作、生活、安養的好地方。

阿嬤 偏鄉

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