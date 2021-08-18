今明滯留鋒挾雨通過 氣象局認8月算少見…上次是這年

今明兩天鋒面正通過並影響。中央氣象局說，該到鋒面型態偏向「滯留鋒」，在8月算是少見，上一次出現是2019年8月底。氣象局說，這道鋒面影響都是午後雷陣雨天氣型態，白天雨比晚上明顯，西半部跟東北部降雨則不限午後，中部以北、東北部雨勢較南部又更明顯，花東則是午後雷陣雨為主。

氣象預報員徐仲毅說，今明兩天受到鋒面在北部海面，天氣開始變不穩定，鋒面預計影響兩天，周五後逐漸遠離，各地將回歸多雲到晴、有午後雷陣雨天氣型態。

徐仲毅說，目前鋒面在北部海面，台灣在鋒面南緣，台灣附近雲量增多，不穩定度提高，西半部和東北部今天會有斷續短暫陣雨或雷雨，花東多雲到晴留意午後雷陣雨，馬祖距離鋒面近，若對流發展起來，也會有短時強降雨。整體來說，鋒面主要影響中部以北、東北部。

徐仲毅說，今天雨勢雖然在鋒面影響下不穩定，但各地雨勢都是午後雷陣雨後才比較明顯，其中午後又以山區、北部跟東北部更為顯著。部分山區跟花東午後雷陣雨發展時間晚，夜裡清晨中南部因為海陸風環流，會有零星短暫雨出現。

至於該道鋒面是不是梅雨鋒面？徐仲毅說，氣象局定義5、6月是梅雨季，這道鋒面不在該區間所以不算，但型態偏向滯留鋒。他說，所謂滯留鋒，是本來在台灣附近西南風，北上日本到華中一帶形成一道滯留鋒面，隨著北方系統南壓到台灣北部海面附近。

徐仲毅說，確實滯留鋒在8月發生並不多，但不是沒有，2019年8月底、2015年8月底、2014年8月底都曾出現，雖然是少見情況，但不是沒有前例。

至於熱帶性低氣壓情況，徐仲毅說，原位於關島海面、距離台灣2000多公里，上午8時氣象局已經降為一般性低氣壓，未來朝台灣東方海面跟琉球移動，形成颱風機會大大降低。後續會不會發展為熱帶性低氣壓，以及接近時的影響程度跟強度，都還要觀察。