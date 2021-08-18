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高市抽檢祭拜好兄弟食品 28件都合格

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局食品科人員抽檢中元節應景食品，抽驗28件全都合格。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局食品科人員抽檢中元節應景食品，抽驗28件全都合格。圖／高雄市衛生局提供

中元節將到，民眾陸續準備祭祀供品祭拜祖先及好兄弟，高雄市衛生局為此至轄內賣場、超市、傳統市場、烘焙業者等場所抽驗28件應節及祭祀食品，全部合格。

高雄市衛生局這次抽驗的應節食品包括糕粿類9件、豆製品8件，肉乾、香腸、臘肉等肉類加工製品6件、糖果、餅乾、水果乾等休閒即食食品5件，分別檢驗防腐劑、殺菌劑、甲醛、著色劑、保色劑及甜味劑，都符合規定。

衛生局食品科提醒消費者，購買祭祀食品時應視需求適量購買，選購時儘量挑選衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品，並注意產品包裝完整性及標示資訊，祭拜後的祭祀食品也應妥善保存在乾燥陰涼處，食用前加熱並儘速食用完畢，以降低因孳生微生物致食品中毒的可能。

高雄市衛生局食品科人員抽檢中元節應景食品，抽驗28件全都合格。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局食品科人員抽檢中元節應景食品，抽驗28件全都合格。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 抽驗 高雄市

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