高市抽檢祭拜好兄弟食品 28件都合格

中元節將到，民眾陸續準備祭祀供品祭拜祖先及好兄弟，高雄市衛生局為此至轄內賣場、超市、傳統市場、烘焙業者等場所抽驗28件應節及祭祀食品，全部合格。

高雄市衛生局這次抽驗的應節食品包括糕粿類9件、豆製品8件，肉乾、香腸、臘肉等肉類加工製品6件、糖果、餅乾、水果乾等休閒即食食品5件，分別檢驗防腐劑、殺菌劑、甲醛、著色劑、保色劑及甜味劑，都符合規定。