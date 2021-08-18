聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市抽檢祭拜好兄弟食品 28件都合格
中元節將到，民眾陸續準備祭祀供品祭拜祖先及好兄弟，高雄市衛生局為此至轄內賣場、超市、傳統市場、烘焙業者等場所抽驗28件應節及祭祀食品，全部合格。
高雄市衛生局這次抽驗的應節食品包括糕粿類9件、豆製品8件，肉乾、香腸、臘肉等肉類加工製品6件、糖果、餅乾、水果乾等休閒即食食品5件，分別檢驗防腐劑、殺菌劑、甲醛、著色劑、保色劑及甜味劑，都符合規定。
衛生局食品科提醒消費者，購買祭祀食品時應視需求適量購買，選購時儘量挑選衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品，並注意產品包裝完整性及標示資訊，祭拜後的祭祀食品也應妥善保存在乾燥陰涼處，食用前加熱並儘速食用完畢，以降低因孳生微生物致食品中毒的可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言