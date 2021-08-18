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鋒面接近北部海面今降雨機率高 特別注意午後雷陣雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
賴忠瑋說，位於關島附近的熱帶性低氣壓，未來會延著太平洋高壓的外圍朝西北方向移動，周末時會接近琉球南方海面，並北轉往日本及韓國方向移動，直接影響台灣的機率明顯降低，不過還是得持續關注其未來幾天的變化。圖／取自氣象局網站
賴忠瑋說，位於關島附近的熱帶性低氣壓，未來會延著太平洋高壓的外圍朝西北方向移動，周末時會接近琉球南方海面，並北轉往日本及韓國方向移動，直接影響台灣的機率明顯降低，不過還是得持續關注其未來幾天的變化。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天北部和東北部的天氣雲量較多，有局部短暫陣雨或雷雨，溫度也因為雲量增多擋住了陽光而略降，預計中午高溫約31到32度，今天出門要攜帶雨具。

中南部和東部為多雲到多雲時晴，雲量也比昨天還多，不過降雨機率沒有北部和東北部高，要特別注意的是午後雷陣雨，山區和鄰近山區的地區較明顯，出門也要留意天色變化，聽到雷聲時勿留在空曠地區。

賴忠瑋說，造成今天天氣轉變的主要因素，是北邊的鋒面雲系接近，目前位於北部海面附近，前緣的雲系則已經往南延伸到全台灣，不過北部的雲量相對較多，越容易有短暫陣雨，越往南邊雲量越少也越零散，降雨機率越低。

他表示，隨著鋒面南下帶來的相對低壓環境，原在台灣附近的太平洋高壓邊緣則是略往東退，也讓今天的大氣環境更加不穩定，預計今天各地午後雷雨的機率都會提高，要留意有局部較大雨勢，或瞬間較大雨勢。預計明天鋒面雲系會逐漸往北移動離開台灣，不過天氣仍和今天類似，甚至要留意南風可能帶來更多潮濕的空氣，使得降雨比今天更明顯。

周五將再回到穩定炎熱的天氣，賴忠瑋說，主要是太平洋高壓將再度增強西伸到台灣附近，不過台灣在高壓邊緣的影響之下，雖然雲量變少、天氣變得較晴朗了，不過還是要留意午後熱對流，高壓帶來的沉降氣流仍無法有效抑制熱對流的發展。預計這樣相對穩定的天氣，可以一直持續到下周。

賴忠瑋說，位於關島附近的熱帶性低氣壓，目前中心最大風速約每秒鐘12公尺，距離輕度颱風的標準每秒鐘17公尺還有一段距離，雖然還在持續增強，不過整體結構不佳，未來發展的程度有限，增強成為輕度颱風的機率也大幅降低。未來會延著太平洋高壓的外圍朝西北方向移動，周末時會接近琉球南方海面，並北轉往日本及韓國方向移動，直接影響台灣的機率明顯降低，不過還是得持續關注其未來幾天的變化。

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