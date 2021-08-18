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中秋連假高鐵加開179班車、全對號座 周五開放搶票
中秋節即將到來，台灣高鐵公司宣布，為加強服務旅客返鄉需求，同時兼顧防疫優先原則，於9月17日（周五）至9月22日（周三）規畫為期六天中秋疏運，並實施全車對號座。疏運期間增開179班次列車（南下84班、北上95班）並配合更動調整部分車次，總計六天提供797班次列車的旅運服務，並自8月20日（周五）凌晨零時起開放預購票。
高鐵公司說，中秋疏運期間，持續依照疫情指揮中心最新防疫指引，進行乘載率管控及座位安排，敬請旅客提早訂位購票，以免影響行程。同時，部分夜間車次也將於疏運期間延後收班（最晚至晚間12時抵達端點站），以加強服務旅客；將持續觀察中秋連假期間旅客訂位狀況，規畫後續疏運增班計畫，定案後將提前對外公布，敬請旅客留意相關訊息。
此外，高鐵公司說，9月11日（周六）為中秋連假前之補上班日，為服務旅客通勤需求，於9月11日增開3班次北上列車，各增開車次對號座車票同步於8月20日本周五凌晨零時起開放預購票。
高鐵公司說，中秋疏運期間，維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，同時適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，歡迎旅客多加利用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。
高鐵公司說，建議旅客可多加利用全天候24小時提供服務的「T Express行動購票」App及高鐵合作之便利商店，一次即可完成訂位、付款及取票。此外，也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購/取票。
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