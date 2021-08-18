中威力彩頭獎怎麼辦？務必做到第一件事 兌獎後仍須煎熬7日

聯合新聞網 / 綜合報導
若中頭獎，第一步該怎麼做？引發網友詢問及熱議。圖為投注站前民眾拿著簽單仔細思考投注號碼情景。記者邱德祥／攝影
若中頭獎，第一步該怎麼做？引發網友詢問及熱議。圖為投注站前民眾拿著簽單仔細思考投注號碼情景。記者邱德祥／攝影

威力彩連40槓，下期頭獎將飆出21.5億的巨額彩金。許多網友在還沒實現發財夢之前，即在網路上紛紛詢問，若真的中了頭獎該如何處理，才能確保萬無一失順利領到獎金。

一名網友在PT詢問「中20億的兌獎程序是什麼？」，表示21.5億的威力彩頭獎大家都有機會，如果一不小心拿到20億的彩券，除了想先護貝，要如何應對才能平安領取獎金？

該文引起網友熱議，但多半提供不可行的方式，包括「拿去洗衣機洗」、「自拍上傳推特」、「應該是影印，然後遇到熱」；也有人直接表明中獎者不會是原PO，「這我來擔心就好」、「我領完就告訴你」。

但根據台彩官網資訊，只要單張中獎彩券在超過500萬元、不含500萬者，第一步皆須撥打高額兌獎專線事先預約兌獎時間，台彩高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間則為週一至週五的09:00~17:00。該中獎金額以未扣稅的中獎金額為依據。若中獎金額在5000元（含）以下，可至電腦型彩券經銷商或指定金融機構兌獎；5001元至500萬元之獎項，僅能到指定的金融機構兌獎。

專線人員會與中獎者約在台彩貴賓室，中獎人需在約定時間內，攜帶中獎彩券的正本，連同身分證及銀行帳戶資料依約前往即可。如需大筆金額「饋贈」，也最好與對方一同前往，避免日後還須繳交高額的贈與稅。經過彩券驗證程序確認後，中獎人大約還需要等候7天的時間，彩金才能真正入到帳戶內。

本報系資料照
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威力彩 中信銀

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