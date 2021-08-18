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木星衝要來了 南瀛天文館周五晚直播、周六辦講座

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
木星衝要來了！南瀛天文館周五晚直播，周六還有講座，線上報名中。圖 ／南瀛天文館提供
木星衝要來了！南瀛天文館周五晚直播，周六還有講座，線上報名中。圖 ／南瀛天文館提供

今年觀看木星絕佳時機將到來，台南南瀛天文館本周五晚將安排線上直播，周六還有木星衝小講座以及望遠鏡觀測活動，採線上報名，館方熱情邀請天文迷來參與。

南瀛天文館說， 8月20日木星將抵達「衝」的位置，表示太陽、地球、木星三個天體排成一直線，此時即是木星的最佳的觀測位置，看起來最亮且最大。

而在木星衝的前後數周，非常容易觀察木星，在傍晚太陽西落後，木星即會從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，整個晚上都可以看到它。

木星衝時視星等達-2.9 等，可以用肉眼直接看到，若利用天文望遠鏡觀測即可看到美麗的木星條紋以及木星的伽利略 4 大衛星。

南瀛天文館在木星衝當天(8月20日)晚間7點30分至9點會進行線上直播，活動將會利用天文望遠鏡帶大家觀看木星以及土星的影像，歡迎民眾前往天文館Youtube 頻道觀賞。

另外，8月21日周六晚6點至9點，在南瀛天文館將舉行木星衝小講座以及望遠鏡觀測活動，活動配合防疫措施，採線上預約報名（https://taea.tn.edu.tw/activity_list），將採行實聯制及容留人數管控，歡迎踴躍報名，更多消息請至南瀛天文館官網（https://taea.tn.edu.tw/main）查詢。

木星 南瀛天文館 直播

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