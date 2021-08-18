快訊

評／軍事科技發展快速 恐威脅台灣戰略地位？

確診者到家樂福天母店爭鮮壽司內用 18人自主健康管理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人右髖人工關節反覆脫臼 社工關心手術重建已可走路

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
李姓婦人回診追蹤檢查，光田綜合醫院骨科部部長李芳材(右)關心她復原情況。記者游振昇／攝影
李姓婦人回診追蹤檢查，光田綜合醫院骨科部部長李芳材(右)關心她復原情況。記者游振昇／攝影

72歲李姓婦人兩年前在陽台曬衣服時不慎跌落，造成右髖股骨骨折嚴重受損無法行走，曾接受多次手術，恢復不如預期，還造成右髖人工關節反覆性脫臼問題，只能長期倒臥在床，她和弟弟都單身，彼此相依為命、生活困頓，在社工的關心支持下，轉介到光田綜合醫院骨科再次接受髖關節重建手術，努力復健下，受傷7個月後重新「站起來」，她現在可以獨自行走，姊弟都有了笑容。

光田綜合醫院骨科部長李芳材表示，第一次看到李婦弟弟在社工陪伴下，推著坐輪椅的李婦進到診間，臉上盡是憂愁不安，經檢查發現李婦因長期脫臼問題，造成兩腳長短差異達5.5公分，不能站、連坐著也感到疼痛不已，只能臥床才能減輕痛苦，醫療團隊評估後建議李婦進行髖關節重建再置換。

進行手術的光田綜合醫院骨科醫師蕭敬樺說，李婦嚴重的程度一度被宣判「髖關節死刑」，可能只能坐輪椅甚至臥床一輩子，因為一般長短腳差距達2公分站立就有困難，李婦兩腳差異有5.5公分，加上是高齡患者，手術的風險相當高。

蕭敬樺強調，臨床證實高齡者因行動不便倒臥在床3個月，就有70％的機率引發併發症，像是肺炎、腸胃道功能異常、下肢水腫、泌尿道感染等症狀，嚴重的話可能會致死。

「恢復站立對患者健康有很大幫助」，蕭敬樺指出，李婦臥床長達7個月時間，狀況不太理想，因此重建髖關節為當務之急，所幸最後手術順利，並在積極復健下重拾行走能力，目前定期回診追蹤關節穩定，沒有再發生脫臼狀況。

李芳材表示，所幸有社工及時介入關心，讓李婦早日接受手術治療，病況才沒有再加劇，並快速康復回歸正常生活；社工說，當初李婦躺在床上每天憂愁苦臉，現在可以下床走路後，最大的樂趣就是到家附近的宮廟走走，開心的笑容也常常掛在臉上。

李婦弟弟很感謝社工關心陪伴與光田醫療團隊，看著姊姊從原本臥床，到現在甚至可以不用拿拐杖步行，進步神速，也終於放下心中一顆大石頭，減輕生活上的負擔。

李婦與弟弟互相扶持，她恢復站立行走，弟弟很欣慰，減輕照顧上的負擔。圖／光田綜合醫院提供
李婦與弟弟互相扶持，她恢復站立行走，弟弟很欣慰，減輕照顧上的負擔。圖／光田綜合醫院提供

手術 社工 復健

延伸閱讀

網球／費德勒拋手術震撼彈 美網只剩約克維奇？

手術過程快斷氣 林沖痛哭「不要帶我走」

疫情緩加好天氣 台南玉井湧現採買芒果及芒果冰遊客

影／雨後出太陽台南芒果將爆量 農產公司：下周是產銷考驗

相關新聞

鋒面接近北部海面今降雨機率高 特別注意午後雷陣雨

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天北部和東北部的天氣雲量較多，有局部短暫陣雨或雷雨，溫度也因為雲量增多擋住了陽光而略降...

他防疫在家騎飛輪 「蛋蛋」竟腫大如飯糰

一名50多歲張先生，約3年前自覺右側的陰囊比左側大，但沒有任何不適，便不以為意。近期因疫情居家辦公，減少外出活動，長時間...

熱帶低壓發展輕颱機率降低 吳德榮：侵台機率不能完全排除

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五鋒面通過北部海面，台灣附近水氣增多，午...

治空汙4大業擬強制減排 最快今年上路

再一個多月就進入秋冬空汙季，「空品嚴重惡化緊急防制辦法」四年來未修正，常挨批啟動慢、降載條件寬鬆。環保署擬修法把降載門檻...

帛琉新規 旅遊泡泡變疫苗泡泡

台帛旅遊泡泡重啟，旅行社湧入大量訂單。不過提醒有意前往帛琉民眾注意，帛琉政府昨公告最新入境規定，台灣旅客完整施打兩劑疫苗...

強制減排有條件 挨轟壁紙法案

環保署擬下修「空品惡化緊急防制辦法」的啟動門檻，但降載減排幅度最低僅一成，外界批評根本於事無補，且草案還為排碳大戶電力業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。