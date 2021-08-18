婦人右髖人工關節反覆脫臼 社工關心手術重建已可走路

72歲李姓婦人兩年前在陽台曬衣服時不慎跌落，造成右髖股骨骨折嚴重受損無法行走，曾接受多次手術，恢復不如預期，還造成右髖人工關節反覆性脫臼問題，只能長期倒臥在床，她和弟弟都單身，彼此相依為命、生活困頓，在社工的關心支持下，轉介到光田綜合醫院骨科再次接受髖關節重建手術，努力復健下，受傷7個月後重新「站起來」，她現在可以獨自行走，姊弟都有了笑容。

光田綜合醫院骨科部長李芳材表示，第一次看到李婦弟弟在社工陪伴下，推著坐輪椅的李婦進到診間，臉上盡是憂愁不安，經檢查發現李婦因長期脫臼問題，造成兩腳長短差異達5.5公分，不能站、連坐著也感到疼痛不已，只能臥床才能減輕痛苦，醫療團隊評估後建議李婦進行髖關節重建再置換。

進行手術的光田綜合醫院骨科醫師蕭敬樺說，李婦嚴重的程度一度被宣判「髖關節死刑」，可能只能坐輪椅甚至臥床一輩子，因為一般長短腳差距達2公分站立就有困難，李婦兩腳差異有5.5公分，加上是高齡患者，手術的風險相當高。

蕭敬樺強調，臨床證實高齡者因行動不便倒臥在床3個月，就有70％的機率引發併發症，像是肺炎、腸胃道功能異常、下肢水腫、泌尿道感染等症狀，嚴重的話可能會致死。

「恢復站立對患者健康有很大幫助」，蕭敬樺指出，李婦臥床長達7個月時間，狀況不太理想，因此重建髖關節為當務之急，所幸最後手術順利，並在積極復健下重拾行走能力，目前定期回診追蹤關節穩定，沒有再發生脫臼狀況。

李芳材表示，所幸有社工及時介入關心，讓李婦早日接受手術治療，病況才沒有再加劇，並快速康復回歸正常生活；社工說，當初李婦躺在床上每天憂愁苦臉，現在可以下床走路後，最大的樂趣就是到家附近的宮廟走走，開心的笑容也常常掛在臉上。