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今日阿富汗明日台灣？ 美：對台承諾堅實 持久利益未改

熱低發展輕颱機率降低 吳德榮：侵台機率不能完全排除

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預報圖（左圖）顯示，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉。美國系集模式模擬（右圖，取自tropical tidbits），結果也是類似的，其中有部分路徑靠近東北部海域。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預報圖（左圖）顯示，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉。美國系集模式模擬（右圖，取自tropical tidbits），結果也是類似的，其中有部分路徑靠近東北部海域。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五鋒面通過北部海面，台灣附近水氣增多，午後持續有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢；其他時間也有局部短暫陣雨的機率。北台雲量略增、高溫略降，其他各地仍以多雲時晴為主，氣溫變化不大。今天北部24至34度，中部24至35度，南部23至35度，東部23至36度。

他說，周六至下周二台灣仍在太平洋高壓邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再回升至35、36度，小心中暑。

今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預報圖顯示，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉。吳德榮說，發展為輕颱的機率降低，通過台灣鄰近海域的機率亦降低、但還不能完全排除。美國系集(GEFS)模式模擬，結果也是類似的，其中仍有少部分路徑靠近東北部海域；顯示其侵台的機率雖大幅降低、但還不能完全排除，仍應繼續觀察。

吳德榮 高溫 紫外線

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