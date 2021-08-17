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廢棄物申報電子化省時省力 4萬多家業者適用

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
廢管處賴瑩瑩處長（左）與台積電處長柯宗杰合照。圖／環保署提供
廢管處賴瑩瑩處長（左）與台積電處長柯宗杰合照。圖／環保署提供

列管事業產出廢棄物時，依法應透過網路向環保局申報廢棄物產量及流向。為促進事業廢棄物聯單申報作業效率，環保署與業界合作，近年陸續提供四項友善化申報工具，提升事業申報效率及正確性，預計列管中的4萬餘家事業皆可受益，環保署呼籲業者選擇合用申報模式，為環境盡社會責任。

過去申報機制可能有聯單紙本管理保存不易、人工申報耗時且易有錯誤、與大型事業自主的管理系統重複等問題，環保署近來提供四項友善化申報工具，電子化遞送聯單App可即時傳輸，便於業者管理，批次聯單上傳服務可解決逐筆申報困擾的人力、物力，以及開發事廢申報系統整合介接程式、引用歷史或套用業者自創範本的申報模組。

廢管處長賴瑩瑩表示，四項優化措施分別適用不同型態業者，電子化聯單App能即時回傳資訊，批次申報上傳讓業者不用重複謄打資料，而兩系統介接程式主要適用於與大型事業的自有廢棄物管理系統相整合，聯單模組則對廢棄物項目較少或較固定的小型業者較有幫助，列管事業可依照需求自行選擇、使用適合自身的申報模式。

以某科技業大廠為例，將自身管理系統與環保署功能結合後，申報資料與清運派車資訊節省了90%的聯單開立作業時間，且降低人工誤植填報錯誤；清運後透過聯單App，也節省90％聯單歸檔作業時間。

環保署表示，業者如有意願了解友善化申報工具，可透過專線諮詢服務0800-059777，將有專人為產業服務，相關訊息也可到環保署事業廢棄物申報及管理資訊系統查閱。

廢棄物 環保署

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