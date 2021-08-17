東北角台灣好行「玩水趣」套票開賣 帶新手一起去衝浪

炎炎夏日微解封，東北角台灣好好行旅遊行程上路，路線包含黃金福隆線、宜蘭東北角海岸線、壯圍沙丘線，串聯東北角暨宜蘭海岸交通網絡。新推出的「東北角玩水趣」套票，讓沒有衝浪經驗的新手也能挑戰成功站上衝浪板。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，今年5月起疫情威脅加大，在防疫警戒降級後，許多想出門旅遊透氣的民眾，已在研究可去哪些地方放鬆一下。宜蘭東北角海岸線從礁溪轉運站出發，沿途熱門站點包括蘭陽博物館、外澳烏石港及鄰近蜜月灣的大溪站等處，讓遊客一次遊覽沿線風光。

中央疫情指揮中心宣布有條件開放在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前戴口罩從事衝浪、水肺潛水之活動。東北角管理處推薦民眾利用夏日衝浪套票「東北角玩水趣」，以優惠價格體驗衝浪。

「東北角玩水趣」套票原價560元，優惠價485元，內容包含巴士1日無限搭乘券、衝浪體驗門票（含租用衝浪板、防磨衣與多對一基礎教學30分鐘）， 即使沒有衝浪經驗的新手，在專業教練指導學習基本動作與技巧後，也能挑戰成功站上衝浪板，駕馭浪花，感受衝浪快感。