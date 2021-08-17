熱帶低壓結構不佳 氣象局估生成颱風奧麥斯機會降低

氣象局今天表示，在關島附近的熱帶低壓因結構不佳，增強為颱風奧麥斯的機會降低，最新路徑預估將會朝西轉西北，最後往北向日本前進；未來的強度及距台灣的遠近仍會持續觀察。

中央氣象局預報員林定宜今天告訴中央社記者，關島附近的熱帶性低氣壓，位於鵝鑾鼻東南東方約2600公里的海面上，目前資料顯示未來會維持熱帶低壓的強度，沿太平洋高壓南緣以偏西轉西北西的方向移動。

林定宜進一步說明，由於這個熱帶低壓結構不佳，因此雖然海溫適合它發展，但是否能增強至颱風充滿變數；日本氣象廳已解除這個熱帶低壓增強為颱風的可能，美國模式預測雖然有機會成颱，但較先前預測的可能性大減。

林定宜提到，目前氣象局未來72小時預測中，仍然視其為熱帶低壓，若20日之後仍能維持熱帶低壓的強度，預估20、21日會逐漸轉偏北，22日會再向北往日本方向前進；依此路徑推估，21、22日熱帶低壓的中心與台灣最接近，但距離、未來組織的情形是否會增強，仍有不確定性，會持續觀察。

至於明天的天氣，林定宜表示，由日本九州向西南延伸到長江一帶的鋒面，預估明天、19日會往南到台灣北部海面，今晚起馬祖會有陣雨或雷雨，不排除會有較大雨勢發生；馬祖明天起會有低雲影響能見度。

林定宜指出，明天本島各地天氣也會變得不穩定、比較悶熱，但高溫較今天下降。今天最高溫為台東縣長濱鄉攝氏36.6度，其餘各地皆未達36度；明天、19日各地高溫會再下降，約30至32度之間。

林定宜說，明天及19日西半部、東北部地區上半天可能有不定時短暫雨；但全台主要降雨仍然以午後為主，不排除會有較大雨勢發生；20日起太平洋高壓又逐漸籠罩台灣，各地又恢復到晴朗炎熱、午後有局部雷陣雨的天氣型態。