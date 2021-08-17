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C肝抗體陽性僅四成馬上追蹤 國健署籲：勿延誤就醫

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
國健署發現，C肝抗體陽性僅四成馬上追蹤。圖為醫師為患者進行腹部超音波，與新聞事件無關。聯合報系資料照
國健署發現，C肝抗體陽性僅四成馬上追蹤。圖為醫師為患者進行腹部超音波，與新聞事件無關。聯合報系資料照

健保數據顯示，我國約有95萬人為B、C肝炎苦惱。然而，國健署擴大B、C型肝炎篩檢條件後，統計顯示，今年3月前民眾篩檢約78萬人，追蹤至今年6月30日轉銜治療結果，發現篩檢陽性率3.5%，估算實際狀況約可找出7000名治療人數，但治療人數僅剩2883人，追蹤確診率43%。慢性疾病防治組組長吳建遠解釋，意即只有四成民眾會馬上回院追蹤，呼籲勿因此延誤就醫。

肝是沉默的器官，肝病初期都無特別症狀，一旦出現病徵，大部分已經為時已晚。國健署指出，感染B、C肝後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌。因此，篩檢及早找出病症特別重要。

事實上，政府現行已提供45歲至79歲，都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。截自5月底已吸引超過105萬人接受篩檢，實施8個月間，共揪出近3萬個陽性個案，目前約有2800名民眾接受治療。

針對篩檢流程，吳建遠說，篩檢出陽性抗體後，還要做病毒量確認，達到一定標準需接受藥物治療，但發現許多民眾知道自己抗體陽性，卻不見得會回院檢測病毒量，由於大部分肝病並沒有明顯症狀，容易因警覺性不夠而延誤就醫。

她舉例，今年3月前民眾篩檢約78萬人，追蹤至今年6月30日轉銜治療結果，發現篩檢陽性率3.5%，估算實際狀況約可找出7000名治療人數，但治療人數僅剩2883人，追蹤確診率43%，意即只有四成民眾馬上回院追蹤。

吳建遠也解釋，可能是追蹤時間尚未足夠，導致有些人還沒確認病毒量，或是檢查結果尚未上傳，以及部分確診個案尚未安排治療等，有多重因素影響數據，但仍強調，篩檢抗體陽性者，必須回院做病毒量檢測，避免延誤病情。

臨床也有類似的情況，林口長庚副院長、肝膽胃腸科系主治醫師簡榮南說，長庚針對C肝炎有個「召回系統」，資料庫收集過去20年，在院內確診C肝陽性病患資料，約莫有10萬筆數據，假設民眾未定期追蹤，將有專人撥打電話提醒。不過，會回診的病人也僅剩8000至1萬人。

探究其中原因，他指出，有些病人已過世，或者換電話，有的人還會誤認為是詐騙電話；不過，也有乖乖回診的病患，發現有確診C肝情形，便即時用口服藥物治療，成效都算不錯。

「肝是沉默的器官。」簡榮南呼籲，民眾若符合國健署篩檢資格，有機會即可赴醫療院所免費篩檢，及早找出隱形殺手。

C肝 肝炎 國健署

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