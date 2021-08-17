空汙強制減排有門檻 挨批「壁紙法案」看得到吃不到

環保署擬修正「空品嚴重惡化緊急防制辦法」，啟動門檻下降並明訂電力業、石化業、鋼鐵業、公民營焚化廠為四大強制減排對象。外界批評，啟動門檻依然過高，且若要強制各業別減排還要符合供電裕度等前提，根本是「看得到吃不到」，形同「壁紙法案」。

立委陳椒華中部服務處主任許心欣批評，環團過去就認為門檻太高導致緊急防制辦法形同虛設，環保署拖到現在才修法，讓中南部民眾忍受多年空汙，「遲來的正義不是正義」。此次雖然調降門檻，但近年紅害站日數減少，要達到草案「中級預警」的次數根本不多，更別說達到嚴重惡化初級的可能性。

許心欣指出，空汙時四大業強制減排比率最低僅10%，但先前經驗顯示，中火機組從10部減排到3、4部機組的量才相對有效，尤其近年空品若要達到嚴重惡化初級，也只有PM10跟臭氧8小時較有可能，但臭氧8小時並未被列入濃度標準，等於只有PM10超標才要緊急應變，而這種狀況又多半只發生在雲林幾個測站，原因常是濁水溪揚塵等因素，「這種情況要求工廠減排有效嗎？」

電力業強制減排要符合「全國供電裕度達280萬瓩以上且備轉容量率10%以上」的條件，許心欣指出，根本是「看得到吃不到」，石化業、鋼鐵業、公民營焚化廠要強制減排也有其他條件，現在版本通過後頂多在紅害時減排10%，難以達到20%以上幅度，減幅這麼小根本於事無補，難以看到成效，「讓人覺得只是壁紙法案。」

立委洪申翰也說，燃煤火力機組應變應調降門檻，建議環保署與台電審慎討論，供電裕度或備轉容量都要訂定指標，老舊燃氣機組氮氧化物排放表現差，也要考慮納入應變範疇。

地球公民基金會表示，台電只需200萬至250萬瓩備轉容量就可應付跳機，若草案門檻過高恐導致燃煤電廠降載措施難以啟動，建議修正為250萬瓩或備轉容量率8%以上。另外，燃氣機組總體空汙量雖然較燃煤機組低，但高雄大林電廠5號燃氣機組等老舊汙染嚴重的燃氣機組，氮氧化物的年平均排放濃度甚至高於部分燃煤機組。

地球公民基金會說，近年空品紅害有部分是因臭氧8小時平均值過高，但草案針對空品各級預警與惡化空氣汙染物濃度條件，臭氧項目僅列出「臭氧小時值」，建議臭氧8小時平均值若達到0.086至0.105ppm時，即為「預警中級」。