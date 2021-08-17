買滾筒洗衣機送空氣清淨機 台灣三洋防疫殺菌守護全家

疫情讓全民生活都受到影響，防疫觀念也大幅提升，除了基本的戴口罩、勤洗手，外出返家後更得立刻換洗衣物，避免沾染看不見的細菌、病毒。另外，雖然現在已經開放外食，但全家大小外出用餐還得隔著隔板，還是在家吃安心又舒適，一次採購較多食材冷凍保存，減少外出頻率更是聰明選擇。家中準備好具有殺菌功能的洗衣機以及可保鮮大量食材的冷凍櫃，就能讓生活更便利又健康。

傳染病學專家指出，新型冠狀病毒不耐高溫，病毒在攝氏56°C的空間裡超過30分鐘就會死亡，台灣三洋媽媽樂滾筒洗衣機搭載4段水溫加熱預洗行程，其中60°C「高溫除菌」功能可以達到更深層的防護，輕鬆溶解洗劑滲入衣物纖維裡，全面徹底打擊藏在衣物纖維深處的病菌，高溫清洗能有效除菌、病毒，保護衣物、除菌除蟎一次到位，更具有高溫槽洗淨功能，保持內槽乾淨，全方位守護家人健康。

面對都會居家晾衣空間不足，洗脫烘功能也是必備設計，即使陰雨綿綿的天氣，也不怕衣服晾不乾。台灣三洋媽媽樂滾筒洗衣機搭載冷凝式乾衣系統，溫度溫和，省電又不傷害衣料。在烘乾的過程中，更可均勻有效消除衣物上的常見細菌，讓衣物潔淨、居家生活更安心。即日起至2021年12月31日止，購買AWD-1270MD滾筒洗衣機就送空氣清淨機ABC-M6乙台，加強防疫入手正是時候。