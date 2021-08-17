疫情降級車流湧現 高公局估中秋連假國五恐塞車

隨著疫情降級，各地車流逐漸湧現，高公局今表示，今(年中秋節連假為9月18日至9月21日，共4天，考量疫情降級後，國道交通量已逐漸恢復，研判中秋節連假包含返鄉及旅遊旅次，若不受疫情及天候影響，預期國5、西部國道北區及中區路段將會發生長時間壅塞情形。

高公局今也公布中秋節連假國道交通疏導措施，其中連假期間將實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；此外，9月18日至20日，每日0至5時國道全線暫停收費，9月21日，0至10時國道全線暫停收費。

高公局表示，18日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道高乘載管制。18日至19日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。9月20日至21日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

此外，18、19日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。9月20日及21日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局表示，國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局強調，連續假期間國道交通量為平日的1.5倍至2倍，尖峰時段發生壅塞在所難免。建議用路人多利用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況。