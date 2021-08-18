夏日汗漬、冠狀病毒一次KO！網友激推：Persil寶瀅洗衣凝露抑菌又環保！

疫情時代，全民健康意識抬頭，除了戴口罩、勤洗手，容易沾染細菌病毒的衣物也要每天清洗。許多民眾洗衣服時會先噴酒精，使用洗衣精加漂白水，最後再透過高溫清洗來殺菌，希望能把細菌病毒徹底除滅，多道繁瑣的洗衣程序，令不少主婦感到「腰酸背痛，心好累」，更無奈的是，「明明就洗好衣服也曬乾了，但還是會擔心有沒有殘留的病毒細菌」！

疫情期間病毒肆虐，加上夏季高溫容易流汗，讓民眾更加重視衣物的清潔。 圖／shutterstock

日前有網友在超市賣場發現一款標榜可以達到99%的抗菌防蟎功效，還能對抗冠狀病毒的Persil寶瀅洗衣凝露，在臉書社團PO文分享試用心得，沒想到立刻引發許多網友在底下熱烈回應，紛紛直呼「現在這種時候99%抑菌又對抗冠狀病毒真的是最大誘人的點」，也有網友表示，「我兒子的衣服本來洗完都還是有個臭酸味，用這個洗幾次異味就沒了」、「用這個洗真的會比較安心，又不含螢光劑」。

Persil寶瀅抑菌防蟎洗衣凝露可達到99%的抗菌防蟎功效不含螢光劑，輕鬆把全家人的衣服徹底洗淨。 圖／翻攝自臉書社團

此外，針對疫情降級後，民眾外出的機會增加，洗衣精的除垢抑菌力顯得更重要，也有網友PO文提到，「從疫情開始之後每次出門回家都要先把身上的外衣脫掉，噴滿酒精消毒之後，才敢安心地走進家裡面，比較了很久買了Persil抑菌防蟎洗衣凝露，上面標註可以對抗冠狀病毒耶！瞬間覺得自己得到救贖！」原PO的激動分享更引發網友們敲碗一波，「這個真的好用，回購好幾次了」、「這款沒有螢光劑又有淡淡尤加利香，洗小孩子衣服很安心」、「這很不錯，用量也很省～」、「支持買補充包!環保～推」。

全新升級Persil寶瀅抑菌防蟎洗衣凝露，還可對抗冠狀病毒，洗後散發淡淡尤加利香味，深獲網友好評。 圖／翻攝自臉書社團

據了解，Persil寶瀅是德國第一的頂級洗衣凝露，此次全新配方再升級，並推出補充包，不僅引發消費者好評不斷，也有網友觀察到，清新氣質女神簡嫚書也大力推薦這一款，在社群帳號PO文透露，「家裡一直都是用Persil綠色瓶洗衣服、洗床單……(洗我和老公的小被被)，洗淨力讚讚，曬後散發的香味也喜歡……」，釣出底下大批粉絲留言回應：「叔叔推薦必買」、「綠色好用，香又不刺激」、「超愛紫色薰衣草的」。

網友觀察到清新氣質女神簡嫚書也大力推薦這一款洗衣凝露。 圖／翻攝自 簡嫚書 JianManshu臉書

新上市的Persil寶瀅抑菌防蟎洗衣凝露訴求含有百萬去污分子，能深入衣物纖維，瓦解頑強汙垢，有效去除食物、口紅、血漬……等難解的污漬，同時還能達到99%抗菌防蟎效果，對抗冠狀病毒，洗去90.1%空氣微粒，洗淨、抗菌、香氛一次到位，把家家戶戶的洗衣難題一網打盡，因此在網路社群掀起一波波的話題。

新上市Persil寶瀅抗菌防蹣洗衣凝露能夠99％有效抗菌防蟎，還能對抗冠狀病毒，補充包經濟環保CP值更高。 圖／資料照片

在防疫期間，許多人習慣一回到家就換下換洗衣物，每天要洗的衣物增加，洗衣精也用得特別兇，因此有精打細算的網友分享，「這次順便也一起買了補充包，價格真的超級划算，洗得又很乾淨，大推呀！」有忠實粉絲指出，Persil寶瀅是第一個推出補充包的歐美洗衣凝露品牌，補充包不僅比瓶裝品更經濟實惠、友善地球，旋鈕設計更提升使用上的便利度，若一次沒用完也很好保存，能夠幫助忙碌的現代人輕鬆解決污漬、細菌、塵蟎、臭味等問題，守護一家大小的健康。目前Persil寶瀅全系列於全聯、家樂福等通路都可找到，MOMO購物網也有官方直營商店，有興趣的朋友可以前往了解。