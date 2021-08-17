核四若發生核災 環團：雙北基隆宜蘭恐有30萬人遭撤離

核二廠2號機上個月因為一把椅子觸碰保護罩導致跳機，反核團體今天舉辦記者會指出，政治人物應該審慎討論台灣核災風險，提出應變措施及替代方案，並及早備妥「核災下最壞的劇本」，若以當初福島核電廠20公里內強制撤離的標準，雙北、基隆、宜蘭將有30萬人要遭到強制撤離。

日本前首相菅直人撰寫「核災下的首相告白」一書，回顧當年福島核災發生時的國家級危機處理，且忠告台灣在討論核四時要納入核災發生時「最壞的劇本」。全國廢核行動平台自費購買此書，寄送給台灣65位政治人物，包括距離核四廠80公里的選區立委31位、縣市長10位，以及有能力影響政策的潛力政治人物24位。

全國廢核行動平台呼籲，政治領袖不該迴避攸關國民的安全問題，直面台灣核災風險，是政治人物無可迴避的責任，將正式邀請政治人物在社群媒體、質詢台上或任何公開場合告知台灣人民，「台灣面對核災風險，該如何應變？如果風險難以承擔，您認為的核電替代方案是什麼？」

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，上周立法委員到核二廠探勘為何突然停機，竟然只因為一張旋轉椅就發生事故，但是這些事情都沒有人看到，因為監視器沒有錄影，而台電的改善措施，只是把椅子固定，把控制閥用壓克力板隔開，他質疑「台灣的核安究竟如何走到現在？我們要繼續用賭的嗎？到底要把核安放到什麼程度？」

媽媽監督核電聯盟秘書長楊順美反問，福島核災如果發生在台灣影響會多大？台灣有沒有關於核災的「最壞的劇本」？按照福島核災災情範圍，換成核四周邊人口，以當初福島核電廠20公里內強制撤離，雙北、基隆、宜蘭將有30萬人面臨這種命運；以80公里內美國僑民撤離標準，北台灣將有847萬人需要離開；100公里遭受連續高輻射劑量的人口，台灣將有975萬人；1584萬人的自來水輻射超過飲用標準。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，今年公投雖因應疫情延期至年底，遊行與講座等實體活動無法舉辦，全國廢核行動平台仍會持續針對核四議題與社會溝通。核四公投官方網站「分手吧！我們不核四」（https://vote4nonukes.tw）已上線，網站中說明核四與台灣核電現況，並提供台灣能源發展的重要知識。