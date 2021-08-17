帛琉也沒有莫德納！旅遊業者：目前無退訂 仍看好市場

帛琉旅遊泡泡2.0在眾所期盼下，於14日重新啟航，第二團預計明（18）日出發，但帛琉觀光局台灣辦事處日前在預約疫苗表單上公布，19日起帛琉政府將不再提供莫德納疫苗，帛琉觀光局台灣辦事處長雷均也證實，將不再提供莫德納疫苗，僅有嬌生及輝瑞BNT疫苗。對此，旅遊業者表示，買氣仍需觀察，但對帛琉旅遊深具信心。

旅遊電商平台KKday表示，明日出發的第二團確定可打到莫德納，目前還看不出退單狀況。因KKday屬性偏年輕族群，消費主力在25~44歲，據其統計，過去兩周以來，僅有1/3的旅客詢問疫苗相關問題，其他多針對自由行飯店等提問，業者認為，不少年輕人搶機位是單純為旅行，疫苗並非唯一需求，仍看好帛琉旅遊市場。

KKday也提出退改政策，若機位確定並已簽屬定型化契約，如因疫苗問題要取消，需照定型化契約規定；若是預購排隊者，則可全額退款。

可樂旅遊稍早也發布，可樂旅遊官網公布開賣帛琉自由行產品後，短短一周，民眾預約訂單已高達2千人次，並已與華航確定8/21、25、28的機位，凡已預約民眾，將會依序通知，並提醒相關出入境相關事項。至於帛琉發布已不再提供莫德納疫苗一事，可樂旅遊表示，目前預約團體中，尚未有提出退團要求。

鳳凰旅遊的預約旅客，欲接種輝瑞BNT疫苗和莫德納疫苗的旅客各佔4成，嬌生疫苗僅有2成，業者表示，將盡快與旅客說明，若無法接受也會安排取消。雄獅旅遊則鎖定9月之後的包機，因屆時疫苗供需狀況尚不明朗，業者表示，目前仍維持預購，尚無退訂問題。

據帛琉觀光局台灣辦事處透露，帛琉當地的2千劑疫苗中，有5成以上為嬌生疫苗，但依照首發航班資料顯示，僅有2成的旅客選擇施打嬌生疫苗，其餘旅客都是選擇輝瑞BNT疫苗或莫德納疫苗。