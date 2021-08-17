空品防制辦法擬強制電力等四大業減排 最快今年上路

再一個多月又是空汙季，我國「空品嚴重惡化緊急防制辦法」四年來未修正，經常挨批應變啟動時間慢、降載減排條件寬鬆，縣市互助效益也不顯著。環保署擬修法下修啟動門檻，明訂電力業、石化業、鋼鐵業、公民營焚化廠為四大強制減排對象，並強化縣市共同防治權責，落實「好鄰居」概念，最快今年就可上路。

新法將原訂的「預警二、一級」及「嚴重惡化三、二、一級」名稱改為「預警初級、中級」及「嚴重惡化輕度、中度、重度」，字面意思更為直覺化。現行規定，當空品監測達到預警一級以上，相關主管單位就要啟動應變及通報健康防護措施，但過去多被批評啟動太慢，草案將加強為監測資料或預報的「隔日」若達初級預警，就要啟動相關措施。

過去空品三級惡化才要強制降載減排，未來研擬中級預警就要強制，但過去辦法未明訂強制減排對象，只要求主管機關評估區域防治措施中的配合減排對象，環保署此次草案點名「電力業、石化業、鋼鐵業、公民營焚化廠」為四大指定減排對象。

燃煤電力機組強制減排幅度最大，從中級預警到重度惡化分成四個等級，依序要減排10%至40%，但留有前提，必須確保全國供電裕度達到280萬瓩以上，且備轉容量10%以上。其他種三業別減排幅度則是10%至25%均分為四個等級。

草案也強化縣市權責，將比照空汙防治方案中的「好鄰居條款」概念，當空品達到中級預警或以上等級時，「上風處且直接相鄰」的縣市，必須共同進行列管固定汙染源的降載減排等應變作為。例如高雄市空品若達到中級預警，相鄰的台南市跟屏東縣就要啟動共同防制作為；若台中市空品達到中級預警，苗栗縣、彰化縣、南投縣也要啟動共同防制作為。