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B、C肝每4人有1人肝硬化　國健署擴大終身一次篩檢

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
國民健康署去年9月起，放寬B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲終身一次，肝示意圖。圖／ingimage
國民健康署去年9月起，放寬B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲終身一次，肝示意圖。圖／ingimage

肝是沉默的器官，肝病初期都無特別症狀，一旦出現病徵，大部分已經為時已晚。國健署指出，感染B、C肝後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌。因此，篩檢及早找出病症特別重要。事實上，政府現行已提供45歲至79歲，都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。

國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡破萬，肝癌更高居癌症死因第二位，其中有8成的肝癌發生是由B、C型肝炎所造成。

國民健康署去年9月起，放寬成人預防保健中，B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲終身一次，署長吳昭軍說，民眾善用政府提供的預防保健服務，一生至少接受1次B、C型肝炎篩檢，守護肝健康。目前，全國有6千多家醫療院所提供，成人預防保健服務及B、C型肝炎篩檢服務，早篩早心安。

民眾即便罹患C型肝炎也不用怕，全民健保從108年1月起，只要確認感染C肝，不論有無肝纖維化，都可提供C型肝炎口服新藥治療，該藥副作用低、治癒率高。

如果民眾不清楚自己是否有B、C型肝炎，需先到就近醫療院所接受篩檢，假設篩檢C肝抗體陽性，應該儘快到醫療院所進一步檢查，確認是否有C肝病毒，並依醫師評估建議接受治療。

國健署提醒，民眾可透過政府補助篩檢或其他檢查，一生至少接受1次B、C型肝炎檢查，保障自身健康，也能有效預防肝炎傳播。

肝炎 C肝 肝癌

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