快訊

直播／聯亞疫苗退貨、接種認證又遭卡 指揮中心14:00說明

美軍不替懦夫流血：拜登殘酷辯詞...阿富汗淪陷第一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍公教明年不調薪 全教總批人總行為如「宵小」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
日前公務人員、教師團體、警消團體召開記者會，表示行政院人事行政總處「軍公教員工待遇審議委員會」沒有基層代表在內，導致這20年來卻僅調薪3次，平均漲幅不到一成，與民間企業漲幅近3成相差甚遠。記者趙宥寧／攝影
日前公務人員、教師團體、警消團體召開記者會，表示行政院人事行政總處「軍公教員工待遇審議委員會」沒有基層代表在內，導致這20年來卻僅調薪3次，平均漲幅不到一成，與民間企業漲幅近3成相差甚遠。記者趙宥寧／攝影

公務人員、教師團體、警消團體上周召開聯合記者會，表示行政院人事行政總處「軍公教員工待遇審議委員會」沒有基層代表在內，導致這20年來卻僅調薪3次，平均漲幅不到一成，與民間企業漲幅近3成相差甚遠。全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，記者會後隔三天，人總就召開薪資委員會，並以疫情、舉債為由決議明年不調薪。他們認為，薪資委員會完全沒有代表基層公教發聲的功能，人總偷偷摸摸的開會行為，「簡直與宵小無異」。

全教總表示，公教團體上周二聯合召開記者會，執政當局當日也透過媒體預告「疫情衝擊各行業 軍公教明年調薪機率低」，人總也說「薪資委員會無開會的急迫性」，未料薪資委員會卻在8月13日召開，會中的代表幾乎都是站在官方的角度發言，最後的結論是因為新冠疫情影響，政府要舉債紓困，所以明年軍公教不調薪，顯然去開會的委員都已接到上意的指示，按照行政院的說法去做結論。

全教總質疑，人總過去不斷強調「公教已經有代表可以參與」，但委員會開會卻是如此偷偷摸摸，會議結論也可得知，毫無反應基層軍公教意見的功能，甚至害怕軍公教團體的聲音會影響薪資委員會無法照著「上意」進行，因此只能偷偷摸摸召開，直言這是「與宵小無異的行徑」。

全教總強調，無論從內部的溝通管理，還是體制內民主的角度，薪資委員會納入基層員工代表，均有其必要性，更是尊重員工的具體展現。他們呼籲，請執政者參考和薪資待遇調整息息相關的經濟成長率、民間企業薪資成長、物價指數、重要民生物資指數等數據做為軍公教薪資調整依據，不要拿其他無關的事由來推卸調薪責任。

薪資 軍公教 全教總

延伸閱讀

王文淵看下半年景氣有三變數 台塑加薪大有學問

冷凍豬肉來了 第5批1.2噸物資空勤運補桃源

第五批物資空運應援山區 居民開心：終於能換菜色了

台塑四寶調薪會議13日舉行 工會：爭取加薪4.5%

相關新聞

雙北花東六縣市高溫特報 大台北、山區小心午後雷陣雨

今天各地天氣晴朗炎熱，午後容易有局部雷陣雨。氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著北方鋒面南下到北部海面，今天晚上開始，馬祖就會...

臨盆前夫妻雙確診 媽媽獨自生產「聽孩哭聲卻無法抱」

苦嘗多次人工受孕失敗的M小姐，偶然自然懷孕成功十足珍貴，孕育新生命的喜悅，卻在她懷孕35周面臨巨大的考驗。M小姐和先生因...

留學生飛英國航班無預警取消 長榮：暫停飛航到9月8日

Delta變異株於全球蔓延，衝擊航班。一名攻讀碩士的留學生在網路上表示，自己9月飛往英國的航班無預警取消。對此，長榮證實...

情勢緊張 華航、長榮客貨運航班避開阿富汗領空

美國撤軍，塔利班軍隊全面攻佔阿富汗，昨天大批阿富汗民眾擠爆喀布爾機場「強擠登機」，現場秩序大亂，甚至有人爬上飛機，希望搭...

華航長榮宣布試行國際航空旅行通行證 時間、航點看這

國籍航空今天陸續宣布將試行國際航空運輸協會旅行通行證（IATA Travel Pass）。中華航空說，將自8月30日導入...

空品防制辦法擬強制電力等四大業減排 最快今年上路

再一個多月又是空汙季，我國「空品嚴重惡化緊急防制辦法」四年來未修正，經常挨批應變啟動時間慢、降載減排條件寬鬆，縣市互助效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。