軍公教明年不調薪 全教總批人總行為如「宵小」

公務人員、教師團體、警消團體上周召開聯合記者會，表示行政院人事行政總處「軍公教員工待遇審議委員會」沒有基層代表在內，導致這20年來卻僅調薪3次，平均漲幅不到一成，與民間企業漲幅近3成相差甚遠。全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，記者會後隔三天，人總就召開薪資委員會，並以疫情、舉債為由決議明年不調薪。他們認為，薪資委員會完全沒有代表基層公教發聲的功能，人總偷偷摸摸的開會行為，「簡直與宵小無異」。

全教總表示，公教團體上周二聯合召開記者會，執政當局當日也透過媒體預告「疫情衝擊各行業 軍公教明年調薪機率低」，人總也說「薪資委員會無開會的急迫性」，未料薪資委員會卻在8月13日召開，會中的代表幾乎都是站在官方的角度發言，最後的結論是因為新冠疫情影響，政府要舉債紓困，所以明年軍公教不調薪，顯然去開會的委員都已接到上意的指示，按照行政院的說法去做結論。

全教總質疑，人總過去不斷強調「公教已經有代表可以參與」，但委員會開會卻是如此偷偷摸摸，會議結論也可得知，毫無反應基層軍公教意見的功能，甚至害怕軍公教團體的聲音會影響薪資委員會無法照著「上意」進行，因此只能偷偷摸摸召開，直言這是「與宵小無異的行徑」。

全教總強調，無論從內部的溝通管理，還是體制內民主的角度，薪資委員會納入基層員工代表，均有其必要性，更是尊重員工的具體展現。他們呼籲，請執政者參考和薪資待遇調整息息相關的經濟成長率、民間企業薪資成長、物價指數、重要民生物資指數等數據做為軍公教薪資調整依據，不要拿其他無關的事由來推卸調薪責任。