後疫情孤兒潮 研究：心理障礙多

因疫情痛失照顧者，新冠孤兒恐將面臨更嚴重的貧窮、心理問題！研究指出，疫情已導致全球超過百萬名兒童的主要照顧者死亡，未來可能因為缺乏家庭支持、社會協助與經濟支援而產生更嚴重的焦慮、憂鬱等心理問題，甚至出現其他綜合性的障礙。

疫後孤兒潮

柳葉刀 刊登的一份研究指出，新冠肺炎疫情使大量兒童失去父母與照顧者，造成疫情後的孤兒潮，在未來將面臨貧窮、不當對待與收容安置等問題，且認為此一現象是「新冠肺炎死亡帶來的隱性流行病」，未來政府需要提供更多社會與經濟支持。

該研究分析了 21 個國家與地區中，18 歲以下的兒童的主要或次要照顧者在疫情下的死亡狀況，並以相關數據進行全球模式建構，並發現 2020 年 3 月 1 日到 2021 年 4 月 30 日間，有 1,134,000 名兒童的主要照顧者死亡，1,562,000 名兒童的主要或次要照顧者死亡。

研究指出，遭遇父親死亡事件的兒童，比母親過世事件的數量多出二到五倍；地區分佈上，每一千名兒童中，秘魯有 10.2 位經歷主要照顧者死亡、南非為 5.1、墨西哥為 3.5、巴西為2.4、美國為1.5 ，且疫情產生的孤兒人數，已超過疫情帶來 15 歲到 50 歲青壯年人口的死亡人數。

心理健康需關注

秘魯衛生部心理健康執行主任庫蒂佩對衛報指出，在後疫情時代、家庭和社區網路遭到削弱，且經濟發展有所缺陷的情況下，失去父母或照顧者將對兒童的心理健康造成更大的創傷，「孩子可能會出現各種心理障礙或其他更複雜的問題。」

此外，秘魯救助兒童會 Covid 響應計劃的協調員羅克珊指出，即使照顧者安然無恙，疫情仍為孩子帶來極大的壓力，出現抑鬱與焦慮的症狀。聯合國更指出，疫情造成貧窮地區的教育中斷，也不斷加劇各方面不平等的落差，並使新冠世代的生活前景更加黑暗。

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