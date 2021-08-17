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中南部水災釀農損菜價飆20% 農委會曝回穩時間點

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿(左2)、賴香伶(右2)今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委張其祿(左2)、賴香伶(右2)今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

上周盧碧颱風引進西南氣流造成強降雨，中南部多處傳出淹水災情，導致農損嚴重，颱風前菜價已飆漲20%。民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉行記者會表示，農委會除啟動現金救助、補貼災損，也應建置農產區域冷鏈系統及供需調節體系，強化農業保險機制。農委會則回應，中南部天氣若持續穩定，預估8月下旬菜價就能回穩，並會研議因應極端氣候的農業輔導策略。

張其祿指出，台灣市場小，農產價格容易受影響，因此要加強儲存、加工與銷售，分攤價格遭操縱或波動的風險，避免「菜漲傷民，穀賤傷農」。雖農委會在2018年開始建置「冷鏈體系」，政府也擬訂4年85億元的冷鏈補助計畫，但今年遇上中南部強降雨災情，馬上成為冷鏈機制的期中考，農損估計達4億5898萬元，農作被害面積8551公頃，損害程度21％，而農委會只能啟動現金救助，再度以補貼方式處理。

張其祿表示，8月15日農委會提出的農損報告指出，極端氣候災害熱點以嘉義及高雄地區首當其衝，以屏東、高雄及台南、嘉義的共同生活圈思維，建置區域農產冷鏈體系或許是可行策略，呼籲農委會能依科學及大數據資訊，提出完整面對極端氣候的農業戰略規畫。

賴香伶說，據統計，台灣地區近20年每年平均有123億元的農業天災損失，而去年5月12日農業保險法經立法院三讀通過，卻無實質作為，農民最期盼的還是天然災害救助；另外，每年農損數據都沒有建立數據庫，「數據就在眼前，卻遲遲等著發生損害才來讓辛苦的農民四處陳情尋求救援」，農委會也應成立專業風險評估部門，針對各類災損提供事前預防性計畫。

農委會農糧署運銷加工組組長陳祈睿回應，這次豪雨大多下在中南部產區，雨量也超過去年，短期葉菜價格較容易受影響，目前天氣已好轉，若持續穩定，預估8月下旬菜價可回穩，會持續輔導農民利用冷鏈機制，釋出蔬菜至市場通路，並因應極端氣候做通盤戰略考量。

農委會 菜價 災損

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