多款斯里蘭卡茶包農藥、防腐劑超標 遭食藥署退運銷毀

愛喝茶的民眾注意，斯里蘭卡多款茶包遭衛福部食藥署於邊境檢出農藥、防腐劑超標，全數退運、銷毀。另外，自中國大陸進口「HELLO KITTY運動搖搖杯」上周也因溶出試驗不符規定遭退運銷毀，本周再度查獲違規，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，將針對該產品調升抽檢率至百分之百。

食藥署公布20項邊境查驗不合格名單，包括自萬那杜進口的冷凍魚肚、中國大陸進口的廣橘皮（陳皮）、自日本進口的櫻桃等，分別因重金屬含量或農藥殘留含量不符規定而違規。

其中，斯里蘭卡進口的多款茶包因農藥殘留含量不合格，也榜上有名。包括香港商利太有限公司台灣分公司進口的「HIGHER LIVING經典英式早餐茶」、「「HIGHER LIVING檸檬風味綠茶」、「HIGHER LIVING經典白茶」，均因檢出不得使用於茶類的農藥「2,6-DIPN」，共銷毀、退運37.7公斤。

另外，王策股份有限公司進口的「絕世錫蘭水蜜桃香氣茶」檢出不可使用為食品添加物的防腐劑水楊酸0.07 g／kg，退運、銷毀14.4公斤。

陳慶裕表示，這次查到違規的斯里蘭卡茶包在進口分類上共有三種貨類編號，分別為小包裝紅茶、小包裝綠茶和小包裝部分發酵茶。