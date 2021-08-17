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多款斯里蘭卡茶包農藥、防腐劑超標 遭食藥署退運銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
香港商利太有限公司台灣分公司進口的「HIGHER LIVING經典英式早餐茶」、「「HIGHER LIVING檸檬風味綠茶」、「HIGHER LIVING經典白茶」，均檢出農藥超標。圖／食藥署提供
香港商利太有限公司台灣分公司進口的「HIGHER LIVING經典英式早餐茶」、「「HIGHER LIVING檸檬風味綠茶」、「HIGHER LIVING經典白茶」，均檢出農藥超標。圖／食藥署提供

愛喝茶的民眾注意，斯里蘭卡多款茶包遭衛福部食藥署於邊境檢出農藥、防腐劑超標，全數退運、銷毀。另外，自中國大陸進口「HELLO KITTY運動搖搖杯」上周也因溶出試驗不符規定遭退運銷毀，本周再度查獲違規，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，將針對該產品調升抽檢率至百分之百。

食藥署公布20項邊境查驗不合格名單，包括自萬那杜進口的冷凍魚肚、中國大陸進口的廣橘皮（陳皮）、自日本進口的櫻桃等，分別因重金屬含量或農藥殘留含量不符規定而違規。

其中，斯里蘭卡進口的多款茶包因農藥殘留含量不合格，也榜上有名。包括香港商利太有限公司台灣分公司進口的「HIGHER LIVING經典英式早餐茶」、「「HIGHER LIVING檸檬風味綠茶」、「HIGHER LIVING經典白茶」，均因檢出不得使用於茶類的農藥「2,6-DIPN」，共銷毀、退運37.7公斤。

另外，王策股份有限公司進口的「絕世錫蘭水蜜桃香氣茶」檢出不可使用為食品添加物的防腐劑水楊酸0.07 g／kg，退運、銷毀14.4公斤。

陳慶裕表示，這次查到違規的斯里蘭卡茶包在進口分類上共有三種貨類編號，分別為小包裝紅茶、小包裝綠茶和小包裝部分發酵茶。

這次查驗不合格的「絕世錫蘭水蜜桃香氣茶」和「HIGHER LIVING經典英式早餐茶」均屬小包裝紅茶，而依據過去的查驗狀況，食藥署自年初即針對此類別產品不分廠商加強抽驗，抽驗率為二至五成。如今又有違規事項，將針對這兩家廠商的這類產品調升至逐批抽驗。

「絕世錫蘭水蜜桃香氣茶」檢出防腐劑水楊酸。圖／食藥署提供
「絕世錫蘭水蜜桃香氣茶」檢出防腐劑水楊酸。圖／食藥署提供

食藥署 抽驗 斯里蘭卡

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