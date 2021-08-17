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留學生飛英國航班無預警取消 長榮：暫停飛航到9月8日
Delta變異株於全球蔓延，衝擊航班。一名攻讀碩士的留學生在網路上表示，自己9月飛往英國的航班無預警取消。對此，長榮證實，受到Delta變異株影響，從6月27日起暫時取消飛往英國航班，預計取消到9月8日，後面視情況恢復，目前共有11航班受影響。
有留學生在臉書「台灣人在英國」表示，自己是今年9月要到倫敦攻讀的碩士生，原定9月1日的長榮班機剛剛接獲取消通知，看華航也常常被取消，詢問有相關經驗者是否該改訂新加坡航空。留言處也有人附和說，自己9月1日的航班也被取消。
對此，長榮說，近期因Delta變異株於全球蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布自6月27日起，國籍航空公司機組員自英國航線返台後，須實施居家檢疫14天。
長榮說，在相關機隊、人力及航網整體營運考量下，6月27日起暫停桃園-倫敦航線的營運。目前預計取消到9月8日的航班，將密切關注疫情變化，並配合疫情指揮中心之檢疫規範，視情況調整航班營運，最新航班異動訊息可至長榮航空官網查詢。
至於華航，根據官網資料顯示，8月並沒有飛往英國倫敦航班，不過9月開始，每周有一班往返台北（桃園）倫敦的航班。華航說，先前確實因為Delta變異株取消部分往英國航班，9月起恢復，不過還是會視情況調整。
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