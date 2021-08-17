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名字音有「加」或「零」注意！花蓮海洋公園免門票

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
鬼怪勞福三明治開門了。圖／海洋公園提供
鬼怪勞福三明治開門了。圖／海洋公園提供

期待「加零」，遠雄海洋公園號召大家來集氣，全台姓名有音同「加零」者，皆可於即起至8/20免費暢玩海洋公園。

海洋公園表示，活動期間內，只要名字內有「加」或「零」任一同音字者，即可免費暢玩園區，符合資格的遊客，大人現場需出示身份證件，小孩需出示健保卡。另外，擔心民眾ㄥㄣ分不清，園區開放「ㄌ一ㄥˊ」「ㄌ一ㄣˊ」都適用，台灣國語攏ㄟ通。

海洋公園即起至9/5推出鬼月限定企劃「鬼鬼好朋友見面會」，園區搖身變成鬼城嘉年華，包括季節限定的主題活動、餐點，還有到處出沒的頑皮鬼們。主題活動「AR找鬼鬼」，手機下載指定app，就可在園內抓鬼，拍下鬼鬼照片分享，還有機會抽中價值6000元的悅樂旅店住宿券。

此外，農曆7月限定的快閃表演「鬼怪勞福三明治」、「Dancing薑絲」也登場。一年才開門一個月的鬼怪勞福三明治，推出解憂料理；還有群魔亂舞的薑絲出沒在園內大街上；「骷髏MAN水中秀」則有骷髏man現身在海洋探索館跟探險島水族館內。

快閃活動「dancing薑絲」。圖／海洋公園提供
快閃活動「dancing薑絲」。圖／海洋公園提供
骷髏Man餵食秀。圖／海洋公園提供
骷髏Man餵食秀。圖／海洋公園提供

海洋公園 健保卡 快閃

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