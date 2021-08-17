快訊

副參謀總長赴美返國超帶香菸罰7千 國防部：隔離完約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原民會發表「南島起源」 世界占地最廣的民族源自台灣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會今天上午舉辦「南島起源」新書發表會，邀請研究者與南島語族代表出席見證。記者陳宛茜／攝影
原民會今天上午舉辦「南島起源」新書發表會，邀請研究者與南島語族代表出席見證。記者陳宛茜／攝影

南島語族是世界上占地最廣的民族，佔了全球三分之二的面積。原民會今天上午舉辦「南島起源」新書發表會，邀請研究者與南島語族代表出席見證。美國語言學者、夏威夷大學教授白樂思以預錄影片表示，台灣是南島語族的起源，而南島語族的遷徙是人類歷史上最偉大的篇章，應該收錄於世界歷史的教科書中。

聯合國宣布2019年為「國際原住民族語言年」，台灣與美國、日本於當年9月於帛琉辦理「南島語言復振國際論壇」，共有12國逾120人參加。「南島起源」一書收錄論壇發表文章，是台灣第一本集結不同研究觀點探討南島起源的重要著作。新書發表會由原民會主委夷將‧拔路兒主持，中研院院士李壬癸、中研院副研究員鍾國芳、帛琉共和國大使歐克麗、日本台灣交流協會主任池田忠孝等出席。

白樂思指出，以地理分布來說，南島語族是地球上最大語系。南島語族從台灣遷徙擴散的過程，繞了地球半周、經度206度，從馬達加斯加到復活節島，是人類史上最偉大的篇章。但多數南島語使用者並不了解自己的歷史，「這段歷史應該出現在歷史課本裡，當我們學習世界史時，這段歷史應該出現在這些歷史書籍中」。

澳洲考古學家貝爾伍德也以預錄影片表示，語言學家一致認為，台灣是可以追溯南島語言的最古老地點。幾千年前，這些語言由台灣傳到了東南亞和太平洋島嶼。南島語族最早起源於台灣，時間大概是五千年前，在台灣停留了大約一千年。而台灣作為一個漢人為主的國家，願意資助研究南島語族的計畫、保護身為南島語族的原民文化資產，「原住民族對我來說，是讓台灣在世界上所以這麼特別的原因。」

中研院院士李壬癸指出，南島語族是世界上占地最廣的民族，雖只有四億五千多萬人，卻佔了全球三分之二的面積。南島語族也是了不起的海洋民族，五千年前就能坐著簡陋船隻、憑藉星座海流和風向擴散到如此廣大的地區。而根據語言學和考古學等不同領域的研究，指向台灣就是南島民族的原鄉。

「在新冠疫情的漩渦之中，人類面臨極大困難。」日本台灣交流協會主任池田忠孝表示，這種南島根源的探索，給予我們新的意義和勇氣。帛琉共和國大使歐克麗表示，南島語族雖然被大海分離，但都是同一民族的後裔，透過此書將大家連結在一起。

夷將‧拔路兒開場先用南島語族的語言之一—阿美語致詞。他指出，南島語族是世界分布最廣的語言家族，北起台灣、南抵紐西蘭、西至馬達加斯加島、東達復活節島，約1200種語言，佔世界語言的五分之一。依據語言學家、考古學家等學者的研究，論證台灣是古南島語族的起源地。

夷將‧拔路兒表示，過去四十多年來，在南島起源的議題上，台灣都居於重要地位。而在台灣僅佔總人口數2.4%的原住民族，則是各界研究南島起源的重中之重，這是發表「南島起源」一書的原因和意義。他期待透過這本書，讓國人認識台灣在南島世界的獨特性，「台灣雖然很小，但是我們共享這塊土地的過往，也在歷史的演進中，與世界分享我們珍貴的南島語言與文化」

語言 日本台灣交流協會 考古

延伸閱讀

帛琉旅遊泡泡2.0 遠傳推帛琉卡限量雙重優惠方案

新北溪洲聚落家屋完工 族人入住新家園

台帛旅遊泡泡2.0啟動 打疫苗能居檢是最大誘因

帛琉旅遊泡泡8/14重啟！ 雄獅預購人數破4千人、申請包機直航

相關新聞

奧麥斯最快明生成 影響台灣時間點曝光

天氣晴朗炎熱，今(17)日中午前後花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北...

雙北花東六縣市高溫特報 大台北、山區小心午後雷陣雨

今天各地天氣晴朗炎熱，午後容易有局部雷陣雨。氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著北方鋒面南下到北部海面，今天晚上開始，馬祖就會...

汽燃費還有309萬輛沒繳 公總提醒：8/31是最後期限

受到疫情影響，110年度自用汽機車的汽燃費開徵繳納期間延後至8月31日止。公路總局今表示，截至16日止，已有8成6車輛完...

臨盆前夫妻雙確診 媽媽獨自生產「聽孩哭聲卻無法抱」

苦嘗多次人工受孕失敗的M小姐，偶然自然懷孕成功十足珍貴，孕育新生命的喜悅，卻在她懷孕35周面臨巨大的考驗。M小姐和先生因...

情勢緊張 華航、長榮客貨運航班避開阿富汗領空

美國撤軍，塔利班軍隊全面攻佔阿富汗，昨天大批阿富汗民眾擠爆喀布爾機場「強擠登機」，現場秩序大亂，甚至有人爬上飛機，希望搭...

華航長榮宣布試行國際航空旅行通行證 時間、航點看這

國籍航空今天陸續宣布將試行國際航空運輸協會旅行通行證（IATA Travel Pass）。中華航空說，將自8月30日導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。