原民會發表「南島起源」 世界占地最廣的民族源自台灣

南島語族是世界上占地最廣的民族，佔了全球三分之二的面積。原民會今天上午舉辦「南島起源」新書發表會，邀請研究者與南島語族代表出席見證。美國語言學者、夏威夷大學教授白樂思以預錄影片表示，台灣是南島語族的起源，而南島語族的遷徙是人類歷史上最偉大的篇章，應該收錄於世界歷史的教科書中。

聯合國宣布2019年為「國際原住民族語言年」，台灣與美國、日本於當年9月於帛琉辦理「南島語言復振國際論壇」，共有12國逾120人參加。「南島起源」一書收錄論壇發表文章，是台灣第一本集結不同研究觀點探討南島起源的重要著作。新書發表會由原民會主委夷將‧拔路兒主持，中研院院士李壬癸、中研院副研究員鍾國芳、帛琉共和國大使歐克麗、日本台灣交流協會主任池田忠孝等出席。

白樂思指出，以地理分布來說，南島語族是地球上最大語系。南島語族從台灣遷徙擴散的過程，繞了地球半周、經度206度，從馬達加斯加到復活節島，是人類史上最偉大的篇章。但多數南島語使用者並不了解自己的歷史，「這段歷史應該出現在歷史課本裡，當我們學習世界史時，這段歷史應該出現在這些歷史書籍中」。

澳洲考古學家貝爾伍德也以預錄影片表示，語言學家一致認為，台灣是可以追溯南島語言的最古老地點。幾千年前，這些語言由台灣傳到了東南亞和太平洋島嶼。南島語族最早起源於台灣，時間大概是五千年前，在台灣停留了大約一千年。而台灣作為一個漢人為主的國家，願意資助研究南島語族的計畫、保護身為南島語族的原民文化資產，「原住民族對我來說，是讓台灣在世界上所以這麼特別的原因。」

中研院院士李壬癸指出，南島語族是世界上占地最廣的民族，雖只有四億五千多萬人，卻佔了全球三分之二的面積。南島語族也是了不起的海洋民族，五千年前就能坐著簡陋船隻、憑藉星座海流和風向擴散到如此廣大的地區。而根據語言學和考古學等不同領域的研究，指向台灣就是南島民族的原鄉。

「在新冠疫情的漩渦之中，人類面臨極大困難。」日本台灣交流協會主任池田忠孝表示，這種南島根源的探索，給予我們新的意義和勇氣。帛琉共和國大使歐克麗表示，南島語族雖然被大海分離，但都是同一民族的後裔，透過此書將大家連結在一起。

夷將‧拔路兒開場先用南島語族的語言之一—阿美語致詞。他指出，南島語族是世界分布最廣的語言家族，北起台灣、南抵紐西蘭、西至馬達加斯加島、東達復活節島，約1200種語言，佔世界語言的五分之一。依據語言學家、考古學家等學者的研究，論證台灣是古南島語族的起源地。

夷將‧拔路兒表示，過去四十多年來，在南島起源的議題上，台灣都居於重要地位。而在台灣僅佔總人口數2.4%的原住民族，則是各界研究南島起源的重中之重，這是發表「南島起源」一書的原因和意義。他期待透過這本書，讓國人認識台灣在南島世界的獨特性，「台灣雖然很小，但是我們共享這塊土地的過往，也在歷史的演進中，與世界分享我們珍貴的南島語言與文化」