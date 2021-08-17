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雙北花東六縣市高溫特報 大台北、山區小心午後雷陣雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
花東地區已連續多天出現36度以上高溫。記者施鴻基／攝影
花東地區已連續多天出現36度以上高溫。記者施鴻基／攝影

今天各地天氣晴朗炎熱，午後容易有局部雷陣雨。氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著北方鋒面南下到北部海面，今天晚上開始，馬祖就會有短暫陣雨、雷雨，明天各地天氣也會比今天要來得不穩定。

伍婉華表示，今天早上大部分地區都看得到陽光，各地溫度上升，目前全台最高溫出現在台東長濱，氣溫已達到36.6度；預估中午時分，大台北地區、桃園、南投近山區河谷地區以及花東等地，容易出現高溫，其中花東地區已連續多天出現36度以上高溫。

伍婉華說，馬祖、金門今天高溫約31、32度，新竹以南、東北部地區則是33至34度，提醒民眾外出做好防曬，隨時補充水分。此外，中午以後容易有局部雷陣雨，預估山區、大台北地區會有較大的雨勢。

伍婉華表示，過去幾天，原本滯留在日北九州、華東地區的鋒面，明後兩天稍微南下到北部海面，隨著鋒面南移，馬祖今天開始就會有短暫陣雨、雷雨，明天也會有短暫陣雨、雷雨，且受到低雲影響，會影響當地能見度，提醒民眾交通往返要注意。

伍婉華說，明天除了花東地區還是會有午後雷陣雨外，其他各地也會不定時下雨，中午以後容易有較大雨勢；溫度方面，隨著明天雲量增多，預估馬祖、東部以北的高溫會比較今天略降兩、三度左右，其他各地略降一度，不過還是要提醒民眾，明天雖然高溫略降但天氣依舊悶熱。

至於目前正在關島附近的熱帶性低氣壓，伍婉華表示，目前該熱低是在鵝鑾鼻東南東方2730公里，預估未來幾天會以偏西、西北西方向移動，由於太平洋高壓的變化會影響它的路徑，熱低中心預估周末會有7成機率影響台灣，對於該熱低的路徑、強度會持續注意。

至於該熱低最快何時可能會生成颱風「奧麥斯」？伍婉華表示，從現有的資料判斷，目前大氣、海洋適合熱低增強，但至於何時增強，還要看大氣變化，氣象局也會隨時注意路徑發展。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天早上大部分地區都看得到陽光，各地溫度上升，目前全台最高溫出現在台東長濱，氣溫已達到36.6度；預估中午時分，大台北地區、桃園、南投近山區河谷地區以及花東等地，容易出現高溫。圖／氣象局提供
氣象局簡任技正伍婉華表示，今天早上大部分地區都看得到陽光，各地溫度上升，目前全台最高溫出現在台東長濱，氣溫已達到36.6度；預估中午時分，大台北地區、桃園、南投近山區河谷地區以及花東等地，容易出現高溫。圖／氣象局提供

高溫 馬祖

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