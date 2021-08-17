華航長榮宣布試行國際航空旅行通行證 時間、航點看這

國籍航空今天陸續宣布將試行國際航空運輸協會旅行通行證（IATA Travel Pass）。中華航空說，將自8月30日導入健康數位驗證程序，規畫美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、溫哥華、德國法蘭克福、英國倫敦、新加坡等八個航點返台航班啟用試行。長榮航空則說，預計9月開始於巴黎‐台北航線試行。

華航說，零接觸服務為未來航空旅行重要趨勢，今年4月起與Affinidi電子健康驗證平台合作，於新加坡與吉隆坡返台航班試行數位健康驗證，簡化報到作業。

華航說，該次與IATA合作，擴大增加歐美航點試行，規畫自美國、加拿大、德國、英國及新加坡等航點入境台灣航班試行，旅客可透過中華航空網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢IATA旅行通行證試用說明；在搭機前由App Store或Google Play下載IATA Travel Pass應用程式，完成註冊程序後，前往指定醫療院所檢測，醫療院所將更新PCR檢測電子報告至IATA Travel Pass，旅客只要在機場報到時出示，華航地勤人員即可立即判讀旅客健康資訊，減少人工識別接觸及節省時間，加速報到流程效率。

華航說，後續將與IATA依試行情況評估，將數位認證健康程序擴展至更多航班。同時也積極與其他國際數位驗證平台接洽，期透過不同平台測試，優化防疫數位服務，並與各系統商接洽規劃健康聲明書電子化，減少接觸機會；同時配合台灣規畫的「疫苗數位證明簽發平台」，檢核旅客的新冠疫苗接種、PCR篩檢等紀錄，提供旅客兼顧安全與便利的旅行體驗。

長榮說，各國政府陸續開放邊境後對於防疫政策未曾鬆懈，未來跨國境搭機旅行須備妥疫苗接種及PCR核酸檢測陰性證明將受到高度重視。數位驗證平台可以有效讀取相關資訊，減少人為誤判以及不必要之接觸，在未來旅行將扮演著重要的角色。

長榮說，今年3月起陸續與Affinidi及AOKpass試行電子健康護照驗證平台，並與IATA合作導入Travel Pass數位旅行通行證，後續計畫加入星空聯盟建置的Health Data Exchange Platform。

長榮說，IATA在疫情期間推出IATA Travel Pass國際航空旅行通行證，目前已有70餘家航空公司參與。經與IATA經過4個多月的討論以及相關系統的建置，選定巴黎-台北為試行航線。