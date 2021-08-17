陳吉仲允諾文旦大果加工收購 台南柚農急：何時要啟動
台南市文旦自8月上中旬已陸續採收，農委會主委陳吉仲14日出席麻豆區農會文旦鮮上市記者會宣布，將以每公斤12元持續收購大果文旦，加工為精油、清潔劑等，預計將收購1500公噸，台南收購量為500公噸，不少農民詢問何時要啟動。台南市農業局表示，農委會已經同意公文已到農糧署，最慢本周應該可以核定，台南有10多家加工業者，也會透過產地農會收購，也呼籲農糧署加快作業腳步。
麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，大果加工收購是補助加工業者，若農糧署核定，也有加工業者願意來收購，農會一定會配合協助。
台南市農業局向農糧署提報110年度台南文旦收購加工計畫，台南目標數量為500公噸，由加工廠商以每公斤12元以上向農民團體採購文旦，農糧署補助加工處理費每公斤8元（含剝皮處理費每公斤3元及加工廠加工處理費每公斤5元），另補助供應單位集運費每公斤2元，以加強市場調節。
台南麻豆文旦是全台最早的產區，大果配合7月拜拜，約已陸續採收一半，農糧署南區分署長羅正宗說，主要是目前大果市場價格每公斤還有16元以上，距離中秋節約5周，文旦銷售還有較充裕時間，會考量對市場價格最有幫助的時機，啟動大果收購，穩定文旦價格。
台南市農業局長謝耀清說，建議農糧署同意即刻啟動，就是最好的時機，雖然老欉文旦很好銷售，但還是有不少青農或新農栽種的是10年樹齡以下的文旦，大果多且較不好賣，啟動收購是鼓勵合法農產加工業者開發文旦多元加工產品，也去化大果文旦減少進入市場，提升整體文旦產業產值及銷售競爭力。
南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一。今年雖遭遇乾旱缺水，及日前旺盛西南氣流帶來大雨，所幸文旦產量及品質均未受到重大影響，整體果品外觀良好，評估台南文旦產量較去年約增產5%。
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