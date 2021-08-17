超商代收國道通行費欠繳金額提高至3萬元 還免手續費

行政執行署在疫情期間，為擴大提升便利民眾繳納ETC通行費便利性，自明日起，就交通部高速公路局及所屬北區、中區區養護工程分局移送行政執行分署執行國道通行費欠繳案件，提高四大超商及美廉社代收金額至3萬元，每件傳繳通知金額從原來2萬元提高至3萬元，且免收手續費。

行政執行署表示，只要欠繳金額在3萬元以下，民眾都可持分署明日起掣發下方印有條碼傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國統一、全家、萊爾富及來來(OK)四大超商及美廉社繳納，減少在疫情嚴峻期間赴金融機構臨櫃繳納或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便。

行政執行署為方便民眾繳納案款，持續推動提高超商代收案款金額上限，迄今已就稅款、健保費、勞保費、勞退金、環保罰鍰、ETC通行費等執行案款超商代收金額，均予提高至3萬元，在此提醒民眾如接到執行分署印有條碼傳繳通知時，可選擇至鄰近超商繳納欠款，省時又省力。

此外，各分署寄發印有條碼傳繳通知書「係真ㄟ」，請民眾放心至超商繳款，不要延誤。如因疫情影響或經濟確有困難無法一次完納，可洽各分署承辦執行人員申請延期、分期繳納或協助轉介社福、就業輔導等機構。

民眾如已繳納經移送行政執行的欠稅、欠費及罰鍰，均可將繳款證明電子檔或圖片回傳至各分署電子信箱，由專人協助辦理銷帳或撤銷扣押命令等事宜。詳情可至各執行分署官方網站查詢。